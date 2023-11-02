日圓回升但未破150！換匯還有甜價「0.21字頭」　專家估會再貶　

我是廣告 請繼續往下閱讀
外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，在美國利率決策會議後，日圓還能回升到150價位已算很強了，原本市場預期可能站不上150，不過，他認為，若美國經濟數據沒太大變化，日本央行沒有特別動作，市場關注焦點將轉向美國經濟數據，若美國經濟表現好，通膨壓力仍高，美國12月還是有升息機會，「並沒有確認升息循環結束」，這也是美元指數還能支撐在106上方的原因，因此，預估美元指數將呈現偏強震盪，在105至107橫盤整理，在美元仍相對強勢之下，日圓就可能再往151、152價位走。
由於日本央行在10月31日在貨幣政策會議結束後宣布，調整殖利率曲線控管（YCC）政策，維持大量債券收購及靈活的市場操作，但也決議維持隔夜利率在負0.1%不變，並調高通膨率的預期，日圓兌美元應聲再貶破150關卡。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時也認為，在日本央行例會釋出「鴿」派訊息之下，在日本未脫離負利率，日本央行隨時可能進場買債之下，日圓仍可能挑戰去年10月低點152，一旦貶破將向155挺進，他建議若要投資先等等，等到日本央行進場干預日圓再說，而且建議做短，有賺就跑。若是有旅遊換匯需求者，他覺得現在價位就不錯，尤其日本過去都是貿易逆差國，月底及月初通常進口商買匯會比賣匯多，可以擇「時」進場。