全台大缺工／旅宿業挑工！學者批「故意」缺工、取得廉價移工

日圓回升但未破150！換匯還有甜價「0.21字頭」　專家估會再貶　

▲美國聯準會連兩次例會利率不變，美元指數回落，日圓兌美元也回升到150價位，不過，由於新台幣也升值，因此，日圓換匯價仍有「0.21字頭」甜價。（圖／記者顏真真攝）
▲美國聯準會連兩次例會利率不變，美元指數回落，日圓兌美元也回升到150價位，不過，由於新台幣也升值，因此，日圓換匯價仍有「0.21字頭」甜價。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變之下，但仍保留未來升息空間，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元出現反彈，日圓也從151回升到150兌1美元，不過，由於新台幣兌美元今（2）日也一度強升1.55角，來到32.329元，也使得日圓兌新台幣換匯價還有「0.21字頭」的甜價可撿，外匯專家受訪時則表示，如果有換匯需求可以不用等，現在已是不錯的價位，若是投資則不建議進場，預估日圓仍有可能回貶至151、152價位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國聯準會連兩次例會維持利率不變，美元指數從106.88回落至106.3，亞洲主要貨幣兌美元彈升，其中日圓回升至150.3兌1美元附近，韓元兌美元早盤也一度升至1340.66價位，離岸人民幣也從7.3381回升至7.321兌1美元，新台幣兌美元早盤也升破32.4元，一度來到32.329元，強升1.55角，中午暫收在32.33元，大升1.54角，而台灣銀行今日早盤日圓現鈔賣出價0.2186元至0.2191元之間。

外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，在美國利率決策會議後，日圓還能回升到150價位已算很強了，原本市場預期可能站不上150，不過，他認為，若美國經濟數據沒太大變化，日本央行沒有特別動作，市場關注焦點將轉向美國經濟數據，若美國經濟表現好，通膨壓力仍高，美國12月還是有升息機會，「並沒有確認升息循環結束」，這也是美元指數還能支撐在106上方的原因，因此，預估美元指數將呈現偏強震盪，在105至107橫盤整理，在美元仍相對強勢之下，日圓就可能再往151、152價位走。

由於日本央行在10月31日在貨幣政策會議結束後宣布，調整殖利率曲線控管（YCC）政策，維持大量債券收購及靈活的市場操作，但也決議維持隔夜利率在負0.1%不變，並調高通膨率的預期，日圓兌美元應聲再貶破150關卡。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠受訪時也認為，在日本央行例會釋出「鴿」派訊息之下，在日本未脫離負利率，日本央行隨時可能進場買債之下，日圓仍可能挑戰去年10月低點152，一旦貶破將向155挺進，他建議若要投資先等等，等到日本央行進場干預日圓再說，而且建議做短，有賺就跑。若是有旅遊換匯需求者，他覺得現在價位就不錯，尤其日本過去都是貿易逆差國，月底及月初通常進口商買匯會比賣匯多，可以擇「時」進場。

美利率連凍！新台幣「32.5元」防線仍可能潰堤　專家點出2大關鍵

美升息循環結束了？專家這麼解讀　美元操作建議低買高賣

央行鬆口氣！美聯準會利率續凍　新台幣早盤升破32.4元勁揚逾1角

哈日族樂！日圓換匯10萬多賺4張迪士尼門票　善用結匯優惠價更甜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞