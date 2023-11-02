藍白合最後通牒！藍委：明天如果不合　就各自努力

藍白合話題已經延燒數月，從「會前會」、「政黨協商」，再到朱柯侯會面，都沒有明確共識，稍早國民黨總統參選人侯友宜也表示，「火車過站就不等人、時間也不等人」。對此，國民黨立委林為洲今（2）日也表示，正副總統人選要考量的點非常多，若要合作需擬定共同政策，更直言「到明天如果不能達到共識，就各自努力」。
記者林怡昕／台北報導
國民黨立法院黨團今天上午召開「陳建仁：核電是綠電 說漏嘴？測風向？」記者會，林為洲指出，民眾黨總統參選人柯文哲一再聲稱，選正副總統人選方法要公平公正，「我就在想，抽籤最適合」，不過，這樣行不通，因為正副總統人選要考量的遠比遠比公平、公正、公開還要多，例如到最後要拿到最多的票？要如何動員民眾出來投票？共同政策為何？這些都是要考量是否會一加一大於二。
林為洲指出，柯在年輕選民較有優勢，但在40歲以上選民則完全沒有優勢，因此，這時要互補、各自動員，政策要能同時吸納年輕人和40歲以上壯年票，兩黨政策會不會有矛盾。
「到明天，就是這樣子了。」林為洲認為，若要合作需擬定共同政策，到明天如果不能達到共識，就各自努力，因為要開始準備副手，明天過後就不用再談了。
李德維也表示，他接到很多基層反映，認為國民黨有自己的黨格，雖然期待藍白合，但選舉只剩70幾天，時間緊迫，沒必要一直等下去，所以基層對黨中央、參選人有些想法跟意見，他也把相關想法跟意見反映給黨中央跟參選人，希望這件事趕快落幕。