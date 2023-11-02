國安眷村改建延宕半世紀 賴香伶批政府立法疏失卻犧牲居民權益
國安單位6處眷村改建爭議延燒半世紀，民眾黨立委賴香伶昨（1）日質詢總統府國安會秘書長顧立雄時痛批，眷村改建爭議其實是當時立法的疏漏所致，85年新制上路前的眷村一樣援引辦理即可，無需再用修法來曠日費時地處理，並請國安會針對刪除/限縮居民眷改權益部分提出檢討報告，顧立雄承諾將就執行面進行研議。
記者李春台／綜合報導
賴香伶指出，國安眷村全台總共有14座，其中8座早已完成改建，剩下尚未改建的6村，係指國家安全會議所列管的群治新村以及國家安全局所列管之光復新村、居安新村、忠孝新村、忠孝二村、及芝玉新村，分別坐落於台北市文山區、松山區、及士林區，屋齡已高達48年至68年之久，原眷戶們不滿總統府國安會與國安局因政府修法疏失限縮甚至刪除了居民的眷改權益，因而組成國安6村眷改孤兒自救會成員並於昨日再次前往監察院提出調查請求。
賴香伶表示，為改善台灣眷村居民的生活環境，眷村改建一直是一個重要議題，然而卻因民國85年眷改條例的修訂和執行中的疏失，導致部分眷村無法納入國防部所屬，導致居民眷改權益延宕半世紀。
賴香伶強調，雖國安會與國防部已經召開多次協商會議，研議修正眷改條例，將國安會國安局納入眷改範圍，但政府不能因為自己當年立法的疏漏，恣意限縮或犧牲原眷戶眷改的權益，這些因為歷史的因素而造成人民權益受損的事件，不就是民進黨轉型正義想處理的事情嗎?
賴香伶要求總統府國安會針對刪除/限縮居民眷改權益部分提出檢討報告，並且公允處理國安6眷村眷改事宜，不要加深民眾對政府執法的不信任，秘書長顧立雄承諾將就執行面進行研議。