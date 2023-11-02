MLB／Eovaldi季後賽不敗！6場先發拿5勝比肩「巨怪」等兩位強投
德州遊騎兵在今（2日）世界大賽G5以5:0擊敗亞利桑那響尾蛇，系列賽以4勝1敗封王，歷經63年捧起隊史首冠，此外遊騎兵本場先發投手Nathan Eovaldi主投6局無失分拿下勝投，在今年季後賽拿下5勝，追平大聯盟單一季後賽最多勝紀錄，比肩Randy Johnson、Stephen Strasburg、Francisco Rodriguez。
記者張志宇/綜合報導
根據大聯盟官網透露，Nathan Eovaldi在季後賽6場登板中拿下5勝，追平「巨怪」Randy Johnson、「天才小史」Stephen Strasburg與「K-Rod」Francisco Rodriguez，並列單一季後賽最多勝投手紀錄。
Nathan Eovaldi本季季後賽6場登板中，僅在世界大賽G1對響尾蛇投不滿5局，雖是敗投候選人退場，但G1靠著Corey Seager在9局下掃出追平2分砲逃過敗投，其餘5場先發中，分別對陣坦帕灣光芒拿下1勝、巴爾的摩金鶯拿下1勝與休士頓太空人拿下2勝，世界大賽2場對陣響尾蛇也搶下1勝，共計季後賽6場先發拿下5勝0敗。
Nathan Eovaldi今（2日）在封王戰G5，共主投6局用97球，僅被敲出4安，雖投出5次保送但也送出5K，整場一分未失，在今年季後賽6場先發中，防禦率為2.95，每9局被上壘率為1.12。