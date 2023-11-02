▲「1吸菸族群」心臟病、癌症及失智症風險更高！　專家曝2戒菸動力

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全球每年800多萬人因菸死亡 老年人更危險吸菸與多種不良健康後果有關，且全球每年導致800多萬人死亡。老年人常罹患多重慢性病且併用多種藥物，而菸草中存在的有害物質可能與藥物產生交互作用，導致老年人健康狀況更容易惡化、疾病更難以康復。
研究證實，老年吸菸者與老年不吸菸者相比，死於心臟病的風險比高出約60%、死亡率增加83%；老年吸菸者罹患癌症和死於癌症的風險分別增加1.4倍和2.2倍，罹患阿茲海默症的風險增加1.6倍。
戒菸延長30%預期壽命 陪伴鼓勵增強戒菸毅力雖然與年輕人相比，老年人戒菸後健康情形改善的速度稍慢，但戒菸仍是減少因吸菸而導致相關健康風險最有效的方法，即使是60歲的吸菸者，透過戒菸也可以將預期壽命延長30%。另有研究指出，孤獨感會讓人產生繼續吸菸的念頭，而老年族群常使用1次戒菸服務後即因身心症狀而中斷戒菸，因此陪伴鼓勵長輩戒菸，可大幅強化長輩的戒菸意願跟毅力。
戒菸永遠不嫌晚 多管道讓您知道自去（111）年5月15日起已免收戒菸服務藥品部分負擔費用，戒菸的途徑除戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）提供的戒菸藥物治療服務與衛教諮詢、支持與關懷外，民眾也可至地方政府衛生局(所)尋求戒菸服務，如果對戒菸有任何的疑問，可撥打免付費戒菸專線0800-636363，與專業人員一對一諮詢，量身打造個人戒菸計畫，亦可透過Line通訊軟體獲得戒菸諮詢服務(ID：@tsh0800636363)。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59748
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