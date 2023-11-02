高知名度黃捷參戰引發話題　空戰超強聲量強壓對手16倍

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該數據分析，從上月16日至11月1日之間，高雄第六選區立委參選人的網路聲量，黃捷一直以來的高知名度及討論度，在近半個月的聲量便高達10萬則以上，超過國民黨對手陳美雅13倍、郭倍宏的近16倍，話題性帶來空戰優勢。
另在上周五民進黨提名策略小組一致認為黃捷是最適當接棒人選，建議提名由她出征，新聞消息一出，立刻掀起網路話題討論，讓黃捷單日聲量從3千餘則暴衝至1.4萬則，隔日依舊有1.1萬則，且連續5天單日聲量都突破萬則。
隨著黃捷參選立委的話題發酵，對於對手轟她「落跑議員」，黃捷回應稱，自己當議員以來，服務案件很多都來自第六選區，且一直深耕高雄，沒有跨區的問題，並強調，若現任議員選立委就叫落跑，請用同樣標準看待國民黨，「包括將投入松山信義立委選舉的台北市議員徐巧芯」，再度創造討論熱度，聲量達到新高點，超過1.5萬則討論。而民進黨中執會昨通過改提名議員黃捷跨區參選高雄市第六選區立委，聲量更衝至高點超過2.8萬。
分析高雄市第六選區立委參選人聲量來源占比，黃捷在「新聞媒體」版面上最具優勢，曝光量遠超出另外兩位參選人，兩人的媒體聲量總和仍不及黃捷。此外黃捷在社群平台討論聲量更顯著超越其他競爭者，相關文章也易快速在PPT等網路論壇上被擴散討論，社群活躍度也是三人中最佳。
由臉書粉專來看，黃捷長期經營網路社群，臉書粉絲數超過29萬人，穩居第一，陳美雅粉絲數達11萬3千人，仍與黃捷差距超過2倍，郭倍宏粉絲數最少，僅7600人。綜合多項指標，黃捷的空戰能力、知名度和討論度都明顯高於其他參選人，堪稱是這場選舉中的明星參選人之一，但是否能夠將這些網路聲量化為實際選票，將會是這場選戰的關鍵。
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