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李克強訃聞沒說的事！學者：李卸任對習近平威脅更大

▲中國國務院前總理李克強的死因掀起猜測，但美國智庫學者余茂春認為在訃聞背後藏著更多政治意味。（圖／翻攝自中國政府網）
▲中國國務院前總理李克強的死因掀起猜測，但美國智庫學者余茂春認為在訃聞背後藏著更多政治意味。（圖／翻攝自中國政府網）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國前國務院總理李克強10月27日於上海猝逝，中國官媒稱其死於心臟病並公告李克強遺體今（2日）將於北京進行火化儀式，在習李長期不合，又傳李與家人失聯月餘之下，李克強「真正死因」也引發不少懷疑。美國智庫學者余茂春認為，對中國領導人習近平來說，李克強這名總理的卸任比在位時反而更可能對他的永久執政構成威脅。

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美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）最新一期「中國內幕」內，前美國國務院首席中國顧問余茂春週二（10月31日）指出中國領導層總是擔心「象徵性人物的死亡」與政治穩定之間的關聯，尤其位處總理者談論的往往都是中國公民擔心的生計問題，對中國社會來說極具重要意義。

余茂春指出，民間對李克強的真正死因普遍存在巨大猜測，原因在於中共高官不論退休與否幾乎都有著「長命」的傳統，這與他們享受特殊全面醫療保健、安全保障與特殊飲食供給計劃如有機食品、藥品等有關，而享年68歲的李克強比過去其他領導人的死亡年紀明顯年輕很多，就連現在還待在政治局的某些高齡官員，健康狀況向來都不是他們特別擔心的問題。

另一點特別引起注意的是李克強的訃聞中「出現與沒出現」的用詞，在官方發出訃聞時有不少人注意到文內提及維護習近平為核心的措辭比李克強本人還多，余茂春則補充提到，同時富文中並沒有提到李克強是北京大學畢業的、第一個真正有經濟學博士學位的總理。

▲中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。（圖／翻攝自央視新聞畫面截圖）
▲中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。（圖／翻攝自央視新聞畫面截圖）
這個淡化學歷的動作事實上就是典型的「中國語義學」，余茂春分析提到訃聞忽略了這一基本的個人傳記訊息，從未提及李克強經濟學博士學位，「因為習近平有一個假博士學位，是清華大學的馬克思主義理論，所以這就是為什麼最高領導人永遠不能被一個外來的下屬蓋過，這是典型的中國語義學。」

「正因為李克強已經卸任離開政府，所以可能成為習近平的潛在替代者者」，余茂春認為，李克強在中共官僚機構內確實有忠實粉絲，而老百姓唯一能找到表達政治觀點合法藉口就是哀悼共產黨高級領導人去世，「大多數人根本不關心李克強，但他們確實很想利用這樣的場合來表達他們的沮喪和對黨的憤怒。」

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