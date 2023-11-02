琉璃蟻入侵竹科及縣市交界　竹市府跨縣市共商防治合作案

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產發處表示，疣胸琉璃蟻（Dolichoderus thoracicus）為台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林、次生林、果園等環境為主，喜歡築巢於竹筒內、樹幹隙縫間、居家環境、天花板、輕隔間夾板、電箱或竹竿等雜物堆置且陰暗乾燥環境內，無明顯蟻巢，會直接食取植物分泌之蜜露或蚜蟲、介殼蟲等昆蟲分泌的蜜露而形成共生關係，琉璃蟻也會利用水管、電線、電纜、相連樹枝等方式擴散進入居家環境內棲息或築巢，進而造成居民困擾。
產發處說明，琉璃蟻防治方法包含投遞大量餌劑、維持餌劑存量、制定藥劑清消期程，以及修剪樹木、清除雜物等，民眾若使用長效、藥性強的殺蟲劑，不但無法徹底根除蟻害，反而會把琉璃蟻越趕越遠，讓蟻害範圍更加擴大。因此，建議民眾使用3%硼酸混合10-20%的蔗糖水自製液態餌劑，利用螞蟻取食特性，引誘工蟻將含毒誘餌攜回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，進而滅除蟻巢，約5-6周見效，餌劑放置處須選於蟻道上、陰涼處、戶外等，並時常保持餌劑存量，同時提醒民眾切勿將餌劑放置於屋內，避免造成蟻群入侵室內環境。
產發處表示，民眾也可使用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果，並加強居家環境清理、清除垃圾或堆積的雜物減少螞蟻的棲地，移除竹竿、水管、修剪民宅相連的樹枝等其藉以攀爬侵入住家的物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境，才能減少琉璃蟻干擾民眾生活。
產發處強調，琉璃蟻特性是會遷移族群到空蟻巢，當一個蟻巢被清除後其他蟻群則會遷移進入遞補空缺，讓人感覺蟻群源源不絕，這也是民眾認為餌劑防治無效的主因，必須透過日常環境整潔、持之以恆及長期且大量的餌劑配合防治，有效遏止蟻患蔓延。