雙11「3大電信」優惠出爐！遠傳4G吃到飽送3511元　等於每月453元

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「新遠傳」即將正式上路，申辦999以上資費方案，手機最高折5,000元，搭配萬元手機並綁約36／48個月最高再送2,000元friDay購物金；買空機或3C家電會員憑心生活票券購買指定空機/3C家電享優惠折扣，iPhone 15 全系列買就送配件購物金1,111元，指定容量加碼再折1,111元。
以資費來看，遠傳月付599吃到飽加碼，算是頗有誠意，原本就會送2400元遠傳幣，雙11期間，在11/15前新申辦或是攜碼再送1111元遠傳幣，等於送上3511元購物金，攤提回去24個月的資費，等於一個月是453元，比以往499不降速吃到飽還要超值，如果想買空機，iPhone 15指定機型空機現折1111元、加贈1111元配件購物金。
📍中華電信
11/1-11/15凡於網路門市申請精采5G月繳1,399元以上指定方案，搭配Android指定熱銷機型SAMSUNG Galaxy Z Fold5 12G/256G、SONY Xperia 5 V等，購機折價1,111元及Google One 100GB 12個月免月租(價值780元)，再加碼贈Hami Point 1,111點，折扣疊加起來，等於現享3000元。
另外，如果寒假有出國的打算，網路門市與APP同步推出國際漫遊快閃優惠，11/1-11/8日本8天5GB限時優惠價388元(原價488元)、11/9-11/15東南亞30天20GB也只要588元(原價688元)，可提前預約90天開通啟用。
📍台灣大哥大
11月30日前，於實體或myfone網路門市申辦1,399元以上專案，搭配OPPO、三星、vivo、motorola等10大安卓品牌指定機款，專案價最高折2,000元。
myfone網路門市從11月6日至11月12日，每日整點限時限量搶購3C，最低11元起，原價44,900元iPhone 15 Pro Max 256G，11月11日晚上8點搶購價只要40,111元；原價13,500元Whirlpool惠而浦26.5公升節能除濕機，下殺5.2折，11月10日上午11點搶購價7,111元。
到網路門市申辦5G 999元以上資費購機，可獲得1000元momo幣。11月6日至11月12日，myfone網路門市會員天天到指定頁面簽到，抽Google Chromecast、1,111元myfone online電子禮券等。