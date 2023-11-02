台灣百大集團呈現「3新高1衰退」　2025年東協獲利將超越中國

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受惠通貨膨脹因素，2022年百大集團營收總額達37兆7271億元，並且為連續2年創歷史新高，成長主要來自於通貨膨脹的售價調漲效益，實質上百大集團的成長動能自2022年第3季開始受高庫存影響而快速減弱，並在2021年的高基期下，營收成長率下滑至7.13%。尤其面對2023年的全球工業需求不強，預估百大集團2023年營收總額可能出現兩位數的衰退。
2022年百大集團稅後純益總額僅有3兆3813億元，雖仍為歷史次高，但較2021年的3兆7395億元衰退9.58%，衰退幅度接近10%，衰退幅度相當驚人。CRIF分析，2022年在營收總額成長情況下稅後純益總額大幅衰退，是由多重因素所造成，除了顯示營收總額成長虛胖之外，獲利被高通膨侵蝕嚴重，以及美國聯準會升息帶動全球央行跟進升息是主要禍首。
儘管虧損集團只有8個集團，稅後純益衰退的卻多達60個集團，不難看出獲利衰退的普遍性，尤其塑化集團第一季因石化料大漲而大好，但下半年需求急凍且價格大跌，形成塑化業景氣由上半年極熱反轉為下半年的極冷，整體塑化集團稅後純益大幅衰退58.09%衝擊最大。其次則是金融集團遭到防疫保單的衝擊、壽險業實現投資損失、券商受台股量縮影響、使金融集團獲利大幅衰退42%，以及新台幣大幅波動，都是造成百大集團稅後純益大幅衰退的因素。
雖然部分製造業的庫存在2023年下半年漸恢復平時水準，但美國高利率仍將持續一段時間，以抑制通膨進一步回落，預估2023年百大集團的稅後純益總額不排除還會再衰10％，稅後純益創新高最快恐怕要等到2025年。
儘管營收及獲利在2023年雙雙面臨衰退，CRIF分析，百大集團供應鏈的全球布局並不會停歇，AI、電動車等新興產業崛起的供應鏈成為百大集團發展的新契機。2022年為百大集團大舉投資擴張的一年，單一年度分子企業較2021年大增367家之多。
不僅為2011年以來百大集團單一年度增加分子企業最多的一年，也為百大集團史上單一年度增加分子企業第2高的年度（第1高為金融海嘯後2010年增加451家），創下全球投資9235家分子企業的史上新高，並且為連續3年分子企業家數創新高，其中緣由與美中科技戰的推波助瀾有密切關係。尤其近2年百大集團合計增加523家分子企業，顯示百大集團觀察美中科技戰確定「美中脫鈎」的發展方向後，即開啟新一輪的全球投資布局。
至於2022年新增的367家分子企業中，無論是國內投資家數、海外投資家及中國大陸投資家數同步呈現增加的情況，其中又以國內投資家數增加213家為最多，增加家數較2021年的106家成長超過1倍。
值得注意的是，2017年至2022年百大集團國內投資家數呈現連續6年上升，合計增加了600家分子企業，且2020年到2022年所增加了的家數就達425家分子企業，顯示百大集團對於國內投資熱度持續升高。海外投資家數也較2021年增加了136家，達到3317家，也創下歷史新高。
海外投資在2019年、2020年連續兩年衰退之後，又出現連續2年成長，顯示百大集團重啟海外投資並加速投資腳步。相對於國內投資和海外投資成長，百大集團對中國大陸投資家數在2020年大減68家後，雖然2021年及2022年分別增加20家及18家，但仍低於2019年最高峰的2649家，顯示受到美國深化「科技制裁」政策的影響，百大集團對中國大陸投資正在放慢速度。
百大集團對國內投資也加速，正拉近與海外投資家數的差距，2022年國內投資家數與海外投資家數差距縮小到僅有18家，顯示百大集團對國內投資信心增強，國內投資力道足以與海外投資相抗衡， 2023年百大集團國內投資家數是否會超越海外投資家數也值得密切關注。
就百大集團全球布局的趨勢來看，百大集團在東協地區增加了32家分子企業，投資家數上升到637家。資產總額成長17.56%，首度突破6兆元，達到6兆5203億元；營收總額成長14.81%，同樣首度突破8兆元，達到8兆119億元；稅後純益總額成長17.32%，首度突破6000億元，達到6130億元。不僅全都創下歷史新高，同時比較中國、北美洲、歐洲、印度及日本、韓國營收與獲利的表現中也是成長最多的，充分顯示百大集團對東協國家的投資展現很高的投資效益。
相對於百大集團在東協的表現，中國大陸的表現則出現反轉的趨勢。2022年百大集團在中國大陸（含港澳）營收總額僅15兆3095億元，較2021年衰退10.87％，創下6年來新低。稅後純益總額7724億元，不僅較2021年衰退18.03%，也為2014年以來首見獲利衰退。營收與獲利雙雙走低，除反映出百大集團受到中國大陸濟成長趨緩的影響，也與工廠及產能外移有所關聯。研判2018年百大集團在中國大陸所創下的18兆942億元營收總額已經是最高點，未來將持續下滑。
CRIF特別指出，2022年百大集團中國大陸的稅後純益總額下降至7724億元，但東協地區的稅後純益總額則上升到6130億元，兩地區之間的稅後純益總額差距，由2021年4197億元拉近到1594億元，2023年可望再拉近到1200億元，2025年百大集團東協地區稅後純益總額極有可能與中國大陸相等，甚至超越中國大陸。