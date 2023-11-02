金鐘名導陳慧翎病逝！曾嘆「在地獄裡」　正向接受39.7公斤的自己

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陳慧翎一直來都秉持樂觀態度面對病魔，因為治療後5到7天失去味覺，沒有食慾，甚至連水都無法喝，只有雪碧和古早味冰淇淋能下嚥，所以她每次化療完一定要買一盒冰回家吃。
8月陳慧翎住院時曾感嘆，「我的意志總是走在身體前面，然後回頭責怪她怎麼不趕上腳步，太慢了，快快快！」，她也說服自己，「我要接受每天的自己，40.3公斤我和39.7公斤的我，都是我，都值得我好好照顧好好疼愛。不要感到沮喪，我躺了四十天，打了那麼多藥在身體裡，是不是花雙倍的時間恢復都不嫌多？」
陳慧翎努力抗癌，意志力令人佩服，她也說：「堅強不是天生的，堅強是要從地獄一步一步爬上來的。」朋友見她許久未發文而擔心，她則回覆：「因為我在地獄裡。有時候爬得快有時候爬得慢，身體狀況不是自己可以控制的，病痛讓你在床上打滾時還能維持正念、深呼吸、冥想靜坐都是能人。」
陳慧翎強調自己只是凡人，因生病導致光出門開會，回來就虛脫到拉著阿姨的手大哭，甚至哭到吐。一番話令人心疼，但她總能接著用幽默的言語化解朋友的擔心，像搞笑形容眉毛「希望我的雙生火焰可以聽我的話也去飄一下，看看運氣會不會好一點！」甚至稱自己量體重像吊豬公，「當時聽到我53公斤真是驚呆了，全身水腫的我覺得肚皮都要撐破了，心裡還想著該不會留下妊娠紋吧？殊不知我的病危通知都沒解除，還在擔心這種小事。」