《下一站，幸福》金鐘導演陳慧翎病逝　享年48歲

金鐘名導陳慧翎病逝！曾嘆「在地獄裡」　正向接受39.7公斤的自己

▲陳慧翎抗癌10年，過程辛苦稱「活在地獄」，還一度瘦到39公斤，但她總是樂觀面對。（圖／陳慧翎臉書）
▲陳慧翎抗癌10年，過程辛苦稱「活在地獄」，還一度瘦到39公斤，但她總是樂觀面對。（圖／陳慧翎臉書）

記者黃盈容/綜合報導

金鐘導演陳慧翎抗癌10年，昨（1）日不敵子宮頸癌病魔，病逝於萬芳醫院，享年48歲。她過去曾執導《下一站，幸福》、《你的孩子不是你的孩子》等夯劇，坐擁5座金鐘獎，離世消息傳出後，許多藝人不捨發文弔念。翻開她的臉書，記載辛苦的抗癌之路，陳慧翎形容：「我在地獄裡。有時候爬得快有時候爬得慢，身體狀況不是自己可以控制的」，但她總能正向面對，「我要接受每天的自己，40.3公斤我和39.7公斤的我，都是我」，一席話引人鼻酸。

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陳慧翎2013年發現罹患子宮頸癌，但未澆熄她對戲劇的熱情，她反覆進出醫院，邊治療邊工作，若癌症復發就暫停工作，奉行「認真治療、用力玩」守則，疫情前出國玩了10多個國家。

陳慧翎一直來都秉持樂觀態度面對病魔，因為治療後5到7天失去味覺，沒有食慾，甚至連水都無法喝，只有雪碧和古早味冰淇淋能下嚥，所以她每次化療完一定要買一盒冰回家吃。

8月陳慧翎住院時曾感嘆，「我的意志總是走在身體前面，然後回頭責怪她怎麼不趕上腳步，太慢了，快快快！」，她也說服自己，「我要接受每天的自己，40.3公斤我和39.7公斤的我，都是我，都值得我好好照顧好好疼愛。不要感到沮喪，我躺了四十天，打了那麼多藥在身體裡，是不是花雙倍的時間恢復都不嫌多？」

▲陳慧翎抗癌10年，過程辛苦稱「活在地獄」，還一度瘦到39公斤，但她總是樂觀面對。（圖／陳慧翎臉書）
▲陳慧翎病逝，許多藝人朋友都發文弔念，相當不捨。（圖／陳慧翎臉書）
陳慧翎努力抗癌，意志力令人佩服，她也說：「堅強不是天生的，堅強是要從地獄一步一步爬上來的。」朋友見她許久未發文而擔心，她則回覆：「因為我在地獄裡。有時候爬得快有時候爬得慢，身體狀況不是自己可以控制的，病痛讓你在床上打滾時還能維持正念、深呼吸、冥想靜坐都是能人。」

陳慧翎強調自己只是凡人，因生病導致光出門開會，回來就虛脫到拉著阿姨的手大哭，甚至哭到吐。一番話令人心疼，但她總能接著用幽默的言語化解朋友的擔心，像搞笑形容眉毛「希望我的雙生火焰可以聽我的話也去飄一下，看看運氣會不會好一點！」甚至稱自己量體重像吊豬公，「當時聽到我53公斤真是驚呆了，全身水腫的我覺得肚皮都要撐破了，心裡還想著該不會留下妊娠紋吧？殊不知我的病危通知都沒解除，還在擔心這種小事。」

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