台南車站太醜！修復延宕門面被鷹架包圍 黃偉哲：台鐵對不起市民
台南市議員曾之婕昨（1）日在市政總質詢時表示，明年台南台灣燈會和「台南400」都以台南火車站作為門面，但復工卻遙遙無期，並批車站外圍交通紊亂又四處漏水，外觀充斥濃濃廉價味「古都就該這麼醜嗎？」；對此，台南市長黃偉哲表示，台鐵局效率差，把台南車站用成這樣對不起台南市民，市府會主動邀集台鐵局、文資局等2個中央機關給市民一個交代。
記者林莞茜／綜合報導
台南火車站站體年歲甚高，同時屬國定古蹟，被鷹架包覆，讓曾之婕認為，因台南台灣燈會和「台南400」將會為台南大量遊客，若搭火車前來見到台南車站外圍交通紊亂又四處漏水，肯定會失望，因此呼籲市府應提升城市美學，並協助解決修復施工爭議，也同步質疑「古都就該這麼醜嗎？」
對此，台南市文化局表示，台南市政府多次向車站主管單位關心台南車站修復進度與美化工程，並提供相關協助，期望在明年迎接台南400的重要時刻，使台南車站不再只能被鷹架包覆，而透過美化與相關展陳規畫，讓全國民眾在進出台南的同時，得以感受台南與台南車站之美，市府也將持續追蹤台鐵局針對台南車站後續立面改善美化的進度與狀況。
台南市文資處則提到，台鐵局有依《文化資產保存法》相關規定，提交修復計畫由文化部文化資產局核定後，發包進行修復施工。因修復工程涉及變更設計，過程中台鐵局因故與原施工團隊終止契約，現正進行原工程清算，釐清施工界面及相關權責，以便加速台南車站後續修護工程的推進。
至於台南400，現已委託廠商進行「台南車站施工架補強暨立面美化」，日前在專家學者諮詢會議後，已有具體方案成形，預計11月底前完成設計，並全力於農曆年前將完成全方位美化。