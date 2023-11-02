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水資源回收再利用！「桃園文青再生水」與高科技產業簽用水契約

▲再生水廠示意圖。（圖／桃園市水務局提供）
▲再生水廠示意圖。（圖／桃園市水務局提供）

記者李春台／桃園報導

因應氣候變遷影響，降雨型態難以捉摸，桃園市政府力推水資源回收再利用，繼「桃園北區水資源回收中心再生水計畫」後，「桃園文青水園水資源中心再生水計畫」在內政部國土管理署鼎力支持下順利推動，並於昨（1）日與華亞科技園區簽訂用水契約，預計於115年完工啟用，每日可供5,300噸再生水，透過地方與中央聯手協助企業降低缺水風險，彰顯出桃園市政府持續推動水資源永續的決心。

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市府於110年開始籌辦「桃園文青水園水資源中心再生水計畫」，過程中對於園區內外設施界面、水價及用水契約遲遲無法取得共識，市長張善政上任後即責成水務局積極與用水端協商，歷經多次討論，終於成功整合華亞科技園區、台灣美光晶圓科技股份有限公司與穩懋半導體股份有限公司達成共識。

水務局表示，這項計畫爭取到內政部國土管理署經費補助，全期建設總經費為新台幣12.4億元，第一期每日產水5,300噸再生水，全期可擴充至每日產水1萬600噸，營運期15年總供水量約3,178萬立方公尺，相當省下1萬2,712座奧林匹克標準泳池水量，總售水效益達7.4億元，再生水計畫可增加水資源調度彈性，大幅降低缺水風險，如同打造「都市小水庫」，產業有穩定水源使用，更能吸引廠商進駐與強化增產誘因、提升產業競爭力、增加桃園地區民眾就業機會，達到「民生不停供、工業不停工」目標。

水務局表示，為有效利用水資源，配合內政部國土管理署推動水資中心放流水多元再利用，桃園市政府擴大使用放流水之用途與範圍，除了開放機關及民眾免費申請取用回收水浴廁沖洗、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌及路面洗地灑水等再利用外，更是創全國之先，運用公共民生水資源回收中心放流水作為農業灌溉用水，將家庭生活污水經過水資源回收中心處理過後的放流水做為農業灌溉用水，讓珍貴水資源有效再運用。

最後，桃園市政府水務局長劉振宇表示，鼓勵企業多使用再生水，以減輕桃園地區用水壓力，並提升桃園地區水資源調度彈性，降低產業用水風險，強化水資源循環再利用，帶給民眾更優質的生活環境。

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