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民進黨高雄隊陪黃捷拚選戰　獲徵召後首日就要走5市場

▲民進黨高雄隊挺黃捷，左楠區立委參選人李柏毅以及黃捷議會同事們特別跨區相挺陪站路口拜票。（圖／黃捷辦公室提供）
▲民進黨高雄隊挺黃捷，左楠區立委參選人李柏毅以及黃捷議會同事們特別跨區相挺陪站路口拜票。（圖／黃捷辦公室提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

民進黨正式徵召黃捷參選高雄市第六選區立法委員後，首場的早上站路口則選擇在市中心地標城市光廊，向前市長謝長廷致敬，左楠區立委參選人李柏毅以及議會同事們特別跨區來相挺，今天是正式獲得徵召後的第一天，她會展現超人般的意志，把選區內五個區的主要市場全部走完。

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今早和黃捷一同站路口的民進黨議會成員有邱俊憲、鄭孟洳、簡煥宗、黃文益、黃文志、湯詠瑜、何權峰、陳慧文、林智鴻等議員，以及李柏毅立委候選人，跨選區相挺，黃捷表示，議會黨團好夥伴都很關心她的狀況，比她還緊張，每天都在想有什麼行程可以安排，看到他們來相挺非常感動，也感受到黨內團結一心的力量。

黃捷說，她今天六點半就到中央公園來與運動的民眾打招呼，受到民眾的熱情回應，城市光廊是前市長謝長廷的重要政績，更是高雄城市轉型的起點，黃捷選擇這裡做為首站，是向謝前市長致敬，也期許自己和民進黨同志成功接棒，讓高雄更亮眼。

黃捷表示，昨日徵召後有接到賴副總統的致電，提到徵召的意義在於她是民進黨「年輕世代」的代表，也符合民進黨願意栽培年輕後進的精神，並提到賴副對她有很深的期許，自己肩負重任，必定會更努力。

▲今（2）日是正式獲得徵召後的第一天，黃捷說她會展現超人般的意志，把選區內五個區的主要市場全部走完。（圖／黃捷辦公室提供）
▲今（2）日是正式獲得徵召後的第一天，黃捷說她會展現超人般的意志，把選區內五個區的主要市場全部走完。（圖／黃捷辦公室提供）

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