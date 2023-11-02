民進黨高雄隊陪黃捷拚選戰 獲徵召後首日就要走5市場
民進黨正式徵召黃捷參選高雄市第六選區立法委員後，首場的早上站路口則選擇在市中心地標城市光廊，向前市長謝長廷致敬，左楠區立委參選人李柏毅以及議會同事們特別跨區來相挺，今天是正式獲得徵召後的第一天，她會展現超人般的意志，把選區內五個區的主要市場全部走完。
記者鄭婷襄／高雄報導
今早和黃捷一同站路口的民進黨議會成員有邱俊憲、鄭孟洳、簡煥宗、黃文益、黃文志、湯詠瑜、何權峰、陳慧文、林智鴻等議員，以及李柏毅立委候選人，跨選區相挺，黃捷表示，議會黨團好夥伴都很關心她的狀況，比她還緊張，每天都在想有什麼行程可以安排，看到他們來相挺非常感動，也感受到黨內團結一心的力量。
黃捷說，她今天六點半就到中央公園來與運動的民眾打招呼，受到民眾的熱情回應，城市光廊是前市長謝長廷的重要政績，更是高雄城市轉型的起點，黃捷選擇這裡做為首站，是向謝前市長致敬，也期許自己和民進黨同志成功接棒，讓高雄更亮眼。
黃捷表示，昨日徵召後有接到賴副總統的致電，提到徵召的意義在於她是民進黨「年輕世代」的代表，也符合民進黨願意栽培年輕後進的精神，並提到賴副對她有很深的期許，自己肩負重任，必定會更努力。