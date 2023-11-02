新北綠議員擺侯友宜人形立牌質詢 市府官員沉默拒上台
新北市議會今（2）日由民進黨團進行首日市政總質詢，民進黨團總召鄭宇恩首先提出程序問題，要求質詢期間不得有其他黨議員阻攔、杯葛議事進行，接著便將新北市長侯友宜的人形立牌擺在備詢台及市長座位前，要求市府各局處首長上台備詢，不過被點名的各局處首長都沉默拒不上台，新北市議員張嘉玲更是連喊人事處長林正壹15次上台要求同樣遭拒，讓議事無法順利進行。
記者吳嘉億／新北報導
鄭宇恩表示，劉和然依法不是代理市長，但最近所有活動都介紹他是代理市長，新聞稿上面也都這樣寫，連今天到議會也坐在市長的位置，究竟有沒有倫理上面的僭越？
新北市議員周雅玲表示，自己經歷過前新北市長朱立倫參選總統請假選總統，現在侯友宜同樣又請假去跑選舉沒有來議會，但當初朱立倫請假、侯友宜擔任副市長也是執行代理，也僅是自稱「副市長」，現在侯請假卻可以讓劉和然冒名使用，揶揄職務可以代行，但長相能夠取代嗎？
張嘉玲接著質詢再問，近期新聞局所謂副發言人的機要職不斷以各種新聞稿批評、攻擊民進黨民代甚至是友黨民眾黨同仁，要求人事處長、法制局長甚至是政風處長，針對公務人員行政不中立答詢。對此，議場上眾官員仍是坐在位子上沉默不語，有默契的拒不上台。最後張嘉玲氣憤到要求林正壹既然叫不動，那就請他出去，只見林正壹仍是不動如山，繼續呆坐座位上。
主持議事的副議長陳鴻源也打圓場邀請劉和然上台解釋市府局處首長不上台原因，民進黨團則是痛批公園拒不上備詢台的幕後黑手就是劉和然，劉和然則解釋希望府會相互尊重，只要把侯友宜的人形立牌拿掉就會上台做業務質詢，不過仍然被民進黨團請下台拒絕他上台代理侯友宜備詢。