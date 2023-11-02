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快訊／陳昇首談性騷擾風波！道歉自嘲蠢叔叔　矯正態度證明是好人

▲陳昇首談先前的性騷擾風波，嚴厲道歉，直言自己會矯正自己的態度，證明自己是一個好人。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昇首談先前的性騷擾風波，嚴厲道歉，直言自己會矯正自己的態度，證明自己是一個好人。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

陳昇今年7月捲入性騷擾風波之中，對此陳昇從未做出正面回應，日前也照常開唱，今（2）日他在台北舉行記者會，宣布舉辦第30次跨年演唱會「望鄉」，談到先前的風波，陳昇鄭重道歉，直言是自己大頭症、犯了蠢，做了蠢事、說了蠢話，「還好一切來得及，我可以矯正自己的態度，我可以去證明我是一個好人。」

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陳昇先前被呂姓女設計師指控言語性騷擾，女方提到發文後陳昇方面主動傳訊息表達想誠懇道歉，但卻因為對方的道歉信一直避重就輕，甚至絕口不提言語性騷擾一事，讓她認為自始自終只是對方在「風險控管」而已，事件鬧得沸沸揚揚。

今出席記者會時，陳昇談到製作專輯的過程，直言：「前陣子碰到情緒性問題，有點不知所措，把壓力化成良性的習慣，這張專輯就出來了。」似乎意有所指先前的性騷擾事件。陳昇此張專輯與罹患大腸癌第4期的漫畫家蕭言中合作，他透露對方有特別關心日前的「#MeToo」事件，「他還關心我的事情，他三天前傳給我簡訊，告訴我『你要再唱20年』，有種告別的意思，我們不是約定好的嗎？」讓陳昇感嘆：「能夠相遇不簡單。」

▲陳昇舉辦記者會，宣布舉行第30次的跨年演唱會「望鄉」，（圖／記者陳明中攝）
▲▼陳昇提到先前遭爆性騷擾風波時的心情。（圖／記者陳明中攝）
▲陳昇舉辦記者會，宣布舉行第30次的跨年演唱會「望鄉」，（圖／記者陳明中攝）
 
對於先前的性騷擾事件，陳昇首度解釋：「這是個很典型的一個蠢叔叔，做了一張蠢專輯，在一個蠢會議裡面，講了一些蠢話，造成的蠢問題，我常常去想到一個事情，日子過的得意忘形。」他表示，謝謝這些人以各種方式提醒他，什麼年紀該講什麼話，「（事件發生）第一時間我覺得對不起團員，我跟他們講起這件事的時候，他們只差沒說『因為我們都要生活』，我大頭症，I am really sorry about this，還好一切來得及，我可以矯正自己的態度，如果老天給我再給我8年、10年的時間，我可以去證明我是一個好人，我不是一個瘋狂的rocker，我是一個好的rocker。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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