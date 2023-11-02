快訊／陳昇首談性騷擾風波！道歉自嘲蠢叔叔　矯正態度證明是好人

我是廣告 請繼續往下閱讀
今出席記者會時，陳昇談到製作專輯的過程，直言：「前陣子碰到情緒性問題，有點不知所措，把壓力化成良性的習慣，這張專輯就出來了。」似乎意有所指先前的性騷擾事件。陳昇此張專輯與罹患大腸癌第4期的漫畫家蕭言中合作，他透露對方有特別關心日前的「#MeToo」事件，「他還關心我的事情，他三天前傳給我簡訊，告訴我『你要再唱20年』，有種告別的意思，我們不是約定好的嗎？」讓陳昇感嘆：「能夠相遇不簡單。」
對於先前的性騷擾事件，陳昇首度解釋：「這是個很典型的一個蠢叔叔，做了一張蠢專輯，在一個蠢會議裡面，講了一些蠢話，造成的蠢問題，我常常去想到一個事情，日子過的得意忘形。」他表示，謝謝這些人以各種方式提醒他，什麼年紀該講什麼話，「（事件發生）第一時間我覺得對不起團員，我跟他們講起這件事的時候，他們只差沒說『因為我們都要生活』，我大頭症，I am really sorry about this，還好一切來得及，我可以矯正自己的態度，如果老天給我再給我8年、10年的時間，我可以去證明我是一個好人，我不是一個瘋狂的rocker，我是一個好的rocker。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110