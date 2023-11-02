第77屆商人節暨「金商獎」　51位金商獎得主耀眼國際

第77屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐臺商務單位，優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評鑑，總計評選出51位獲獎者（家），每一位都是各行業的傑出代表，對臺灣的經濟繁榮貢獻良多，深受各界的高度讚譽和肯定。
今年內政部延續在本屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮上，舉辦「全國性績優商業團體及優良會務工作人員」表揚儀式，以表彰過去一年來積極奉獻、表現優異的獲獎商業團體與會務工作同仁，也藉此機會表達深切的謝意。
這屆「優良外商」的獲獎企業，新加坡商妮芙露國際控股股份有限公司台灣分公司妮芙露國際創始於1973年的日本ネッフル株式会社，1989年在台灣拓展子公司為全球事業發展的第一站，全球共有11家營業據點。2014年於新加坡設立總部，此舉旨在整合力量為全球會員夥伴提供絕佳實現事業理想與一展雄心的機會。至今全球有超過80萬個家庭使用妮芙露國際的商品，提供人們健康、美麗、財富自由的新契機。
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許舒博強調，今年「金商獎」得主，不僅對國家經貿、環境永續及社會公益貢獻良多，也因各家得獎企業在各自的專業領域表現優異，建立企業核心價值及重視品牌行銷與客戶服務，讓各行各業的商業活動得以朝多元、創新的方向前進，更促進臺灣經濟的蓬勃發展。得獎者的付出與努力，在此表達由衷感謝及肯定之意。
商總的主要職責是服務商界，未來也將以誠摯熱情的服務替全體會員謀福祉，創造更優質的商業經營環境。自去年疫情趨緩後，商總已組織多次國外經貿拓銷團，足跡遍布東亞、中歐等國家及地區，親自帶領企業進行經貿考察，拓展海外市場與商機。在現有的基礎上，商總深切期許臺灣能持續深化與國際的合作夥伴關係，並累積在經貿合作、人才交流、資源共享等領域之進展，讓更多的臺灣企業在國際上發光發熱，創造新的高峰，建立新的典範。願臺灣繼續奮進，讓我們攜手前行！