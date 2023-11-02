總統立委選舉　移民署屏東服務站辦理新住民模擬投票

明年1月13日將舉行第16任總統、副總統及第11屆立法委員選舉，移民署屏東服務站及專勤隊，為了讓新住民及其子女了解選舉的制度，以提升公民參與和深化民主知識，特別舉辦家庭教育課程，包括屏東政風處和屏東縣選委會的宣導反賄選及投票流程。
記者莊全成／屏東報導
活動中許多新二代首次投票的族群，也有新住民陪同家人前來體驗，甚至有新住民媽媽特地帶小朋友前來學習，從小培養他們的公民素養。現場模擬教學中，學員們可以實際體驗從取票、選票蓋印到投入票匭等一系列流程，以加深他們對投票程序的理解和記憶。
屏東縣府政風處科長柯文有提醒，候選人以任何形式提供免費招待餐飲、巴士旅遊，或利用贈送弱勢家庭名義發放白米、沙拉油等生活用品換取選票，都是賄選行為。他呼籲新住民朋友要小心，不要協助發放相關選舉禮品或拉人頭旅遊，以免成為賄選的幫兇。
服務站主任武淑賢表示，課程專為新二代首投族設計，希望透過這些年輕種子學員的參與，擴大宣傳效益。此外，課程也強調了「不買票、不賣票」的法治觀念，呼籲民眾若得知賄選情事，可撥打屏東縣專勤隊檢舉專線08-7662250，提供身份保密並有通譯協助，讓民眾能夠踴躍檢舉，共同守護台灣民主核心價值。