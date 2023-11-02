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台幣變薄又不敢亂投資！銀行祭定存年息1.71%　半年最高領息8500

▲巴戰爭、烏俄戰事詭譎多變，牽動金融市場大幅震盪，銀行趁勢推出不用擔心外匯市場波動，新舊戶都可享受新台幣1.71％高利定存，最高可存百萬，存半年即可領息近8500元。（圖／記者顏真真攝）
▲巴戰爭、烏俄戰事詭譎多變，牽動金融市場大幅震盪，銀行趁勢推出不用擔心外匯市場波動，新舊戶都可享受新台幣1.71％高利定存，最高可存百萬，存半年即可領息近8500元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

俄烏戰爭未歇，以巴衝突又起，美國聯準會（Fed）雖暫停升息，但仍保留未來升息空間，面對市場詭譎多變，股、匯市也出現大幅震盪，在美元續強之下，新台幣兌美元也貶不停，創7年半新低逼近32.5元，今（2）日才出現反彈，來到32.33元，但對於退休族或保守的投資人來說，新台幣變薄，又不敢亂投資，而國內銀行看準需求，也趁勢推出高利新台幣定存專案，新舊戶皆可享受的台幣1.71％高利定存專案，最高可存100萬元，存半年最高可領近8500元利息，讓資金也可以安心增值。

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雖然美國聯準會已連2次例會維持利率不動，但仍將利率維持在高檔，美元指數回落有限，市場預估美元仍將偏強整理，市場美元定存專案持續百花齊放，只是存美元賺利差卻也要擔心匯差，對於保守的投資人尤其是退休族，寧可手握新台幣現金較實在。只是眼看新台幣兌美元跌不停，現在已來到「32字頭」，甚至昨日收盤價還創近7年半新低價，逼近32.5元，盤中一度見32.495元，今日在美國續停止升息、美元指數回落及台股走揚下，新台幣才回升到32.33元，市場卻仍不排除再貶，並貶破32.5元的可能。

只是，手握現金，若只是放在家裡又不能生利息，還有被偷的風險，其實也可以善用銀行優利新台幣定存方案，不僅較安全，也可以讓資產穩健增值，多少可以賺到一點點利息。純網銀將來銀行NEXT BANK就趁勢推出市場上難得一見的1.71%台幣高利定存外，現在開戶還可享新台幣最高6%的優惠活儲，有美元存款的高利率，卻沒有匯率的風險，正是存款族「錢進將來」的最好時機。

LINE Bank也宣布高利定存專案總額度上調、活動日期延長至11月底，專案定存4個月至12個月期可彈性任選，利率通通衝至1.7%，單筆定存金額100元起存、上限300萬元，每人最多可開立10筆的專案定存，同時滿足萬丈高樓平地起的小資族以及滿手台幣資金的大戶族群。假如開立4個月專案定存，存10萬或100萬的預計到期利息分別約為560元或5600元，如果開立12個月專案定存，存10萬或100萬，到期利息約是1700元或17000元。

另外，樂天國際銀行則是今年10月1日後開戶的新戶可享雙10%超高定存和繳費現金回饋，還有7天期存款額度無上限類活存的1.6%優惠利率，週週續存即可週週領息，靈活的存款方案，讓客戶在定存與活儲間又多了新選項，比一般活儲牌告利率高，又比定存來得靈活，每週領息後再決定要動用或是續存，適合上班族與投資人士的資金存放選擇。

除了7天期存款優惠利息外，樂天國際銀行更提供雙10%的新戶禮活動，包括1個月存款1萬元定存10%年利率，以及首3個月使用樂天帳戶繳費享現金回饋10%(每人每月回饋金額上限新台幣100元，活動期間總回饋上限新台幣300元)等。
 
理財專家分析，將來銀行這次1.71％高利定存專案較市場常見活儲利率高約1個百分點，而富人與一般人最常見的思維差距，往往就是對於數字細節的敏感程度。從複利效益來看，資產的報酬率即便只差1個百分點，百萬元資產持續投資5年下來，利息收入就將差逾5.2萬元，這也往往是富人與一般人的分野。慎選低風險、報酬合理的儲蓄理財管道，將是動盪的市場中最安全穩健的財富增值妙方。

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