品茶、美照一次滿足！CoCo「茶色生香」進入奶茶新高度

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奶茶控一定有分兩派，喜歡喝紅茶底或是喜歡喝綠茶底的。這次輕乳茶也推出兩款茶底，其中綠茶派的朋友們可以選擇「沐春風」，以細膩鮮奶香氣融合茉莉綠茶，滑順口感同時在嘴裡融合，口齒回甘同步感受茉莉香氣讓人餘韻無窮；另外如果是紅茶派的大家也可以選擇「日落錫蘭」。想像當帶有馥郁花香的玫瑰紅茶巧妙融合了茶香、乳香及花香，不僅喝下去唇齒留香，清爽的風味更是讓人一喝再喝絕不膩口。
增香吸管香氣加倍加碼文青造型杯身 體驗奶茶新境界！
除了紅茶、綠茶派都有專屬的茶飲可以選擇，這次的飲品更搭配了首創的增香「三孔吸管」讓香氣更加倍。會有這樣的設計主要是因為茶與奶的密度不同，濃郁處大都停留在中上層，因此使用三孔吸管就能透過細小口徑來延長茶香口中停留的時間，讓口中的奶與茶充分融合、奶香茶韻也會更綿延悠長，每次入口都有不同的味蕾層次感受，奶茶控朋友一定要試試。
最後特別要一提的是，除了獨特的茶飲風味必須親自體驗看看外，CoCo這次推出的兩款飲品更使用了獨家限定的文青風造型杯身，以行雲流水的線條勾勒出滿佈杯身的鳥繪與花繪，絕美的設計讓你不管在路上拿著，辦公室裡邊工作擺著都超療癒。單單是看著杯身然後再使用增香吸管品嘗茶飲都能心情愉悅起來，帶來滿滿的幸福感。
全台門市販售 (部分門市不販售)
「沐春風」 售價 60元/中杯
「日落錫蘭」售價 60元/中杯
（造型杯身/增香吸管 門市數量有限，送完為止，使用完畢即更換為正常中杯及吸管）