乳癌權威郭耀隆驚傳離世！突發「腦中風」猝逝　成大院方悲痛證實

iOS 17 Wi-Fi連線異常還沒解　官方承諾下一個版本修復

▲iOS 17.1 修復多項問題，但網路連線異常的狀況還沒解，據外媒報導，官方承諾下一個版本會修復。（圖／記者周淑萍攝）
▲iOS 17.1 修復多項問題，但網路連線異常的狀況還沒解，據外媒報導，官方承諾下一個版本會修復。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果iOS 17狀況不少，就有用戶升級後發現，iOS 17版本容易導致手機網路連線不佳，像是Wi-Fi速度慢、斷線等問題，針對該問題，日前推出的iOS 17.1版本也還沒有獲得解決，但根據外媒iClarified報導指出，官方承諾會在下一個版本iOS 17.2 修復該狀況，至於何時新版本會推送，推測應該要到12月才有可能了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前推送的iOS 17.1版本，根據更新說明，修復可能會有的殘影問題，也讓三全音回歸，但最早有一批從iOS 17就出現的Wi-Fi異常卻沒有在上一個版本得到改善。外媒iClarified報導指出，官方承諾會在下一個版本iOS 17.2 修復該狀況。而近日針對開發者已經陸續推出 iOS 17.2 測試版，預計下個月或許就能解決，可能會出現的網路連線異常的狀況。

在新版本還沒有推送之前，用戶若遇到連線問題，似乎只有老方法可以解套，也就是關閉後再開啟，重新連接上後就能恢復正常。而台灣用戶關心的iOS 17升級後LINE產生的「破圖」狀況，目前依舊沒有獲得解決，可能還要等到LINE後續更新才能正常編輯圖片。

▲iPhone 升級成 iOS 17後，不少用戶都遇到 LINE 無法使用內建的編輯功能造成「破圖」的狀況，且即便都升級到最新版本，依舊沒有獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）
▲ iOS 17後狀況不少，LINE 「破圖」的狀況即便都升級到最新版本，依舊沒有獲得改善。（圖／記者周淑萍攝）

想升級iOS 17.1且慢！ LINE「破圖」依舊沒解　只能靠iPhone自救

實測／蘋果iOS 17.1正式版推送　殘影有解了！但LINE還是沒三全音

蘋果「認了」iPhone 15螢幕有殘影　升級iOS 17.1可修復

iPhone新功能！iOS 17新增螢幕距離　近距離滑手機太久「不給看」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞