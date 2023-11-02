iOS 17 Wi-Fi連線異常還沒解 官方承諾下一個版本修復
蘋果iOS 17狀況不少，就有用戶升級後發現，iOS 17版本容易導致手機網路連線不佳，像是Wi-Fi速度慢、斷線等問題，針對該問題，日前推出的iOS 17.1版本也還沒有獲得解決，但根據外媒iClarified報導指出，官方承諾會在下一個版本iOS 17.2 修復該狀況，至於何時新版本會推送，推測應該要到12月才有可能了。
記者周淑萍/綜合報導
日前推送的iOS 17.1版本，根據更新說明，修復可能會有的殘影問題，也讓三全音回歸，但最早有一批從iOS 17就出現的Wi-Fi異常卻沒有在上一個版本得到改善。外媒iClarified報導指出，官方承諾會在下一個版本iOS 17.2 修復該狀況。而近日針對開發者已經陸續推出 iOS 17.2 測試版，預計下個月或許就能解決，可能會出現的網路連線異常的狀況。
在新版本還沒有推送之前，用戶若遇到連線問題，似乎只有老方法可以解套，也就是關閉後再開啟，重新連接上後就能恢復正常。而台灣用戶關心的iOS 17升級後LINE產生的「破圖」狀況，目前依舊沒有獲得解決，可能還要等到LINE後續更新才能正常編輯圖片。