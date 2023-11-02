廖先翔家族汐止豪宅「認定違建」 新北市府：30日內改善否則開罰
獲國民黨提名參選立法委員新北市第12選區的新北市議員廖先翔，遭周刊披露家族位在汐止的違建及侵占國有地情事，新北市政府昨日下午召集地政局、農業局、工務局等相關權責局處人員前往該住宅會勘，確認違規的建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，今（2）日發布新聞稿聲明，指出將要求所有權人應在30日內改善，如逾期未改善，將處6萬元罰款。對此，廖先翔也回應相關的政裁罰不會提出異議，但也希望同樣有這種情形的民進黨總統參選人賴清德也能如此，不要雙標。
記者吳嘉億／新北報導
週刊報導指出，廖先翔父親、前新北市議員廖正良位在汐止區東山路的豪華莊園違建物，涉及違法侵占國有地、挖魚池、濫墾山坡保育區、破壞水質保護區等違規不法事宜，另還有占用國有地經營停車場等濫用特權質疑，引發外界關注。
新北市政府地政局表示，該建物因有部分用地未作農業使用，已違反《區域計畫法》，將請違規人7日內陳述意見，並於30日內改善，如逾期未改善，依法處以6萬元罰款；另外針對涉及占用國有未登錄地部分，將由國有財產署續處。
新北市政府地政局的新聞稿中也指出，經初步清查，未查獲該違建案件的檢舉及陳情相關紀錄，強調，不論被檢舉人是誰，市府態度一致，全數依法、依既有程序嚴謹處理，絕不可能循私包庇，如同處理前立委黃國昌占用國有地案、副總統賴清德萬里老家違建及用地爭議，請綠營不要看到黑影亂開槍，毫無證據的刻意抹黑攻擊，將檢舉案件無限上綱的政治化處理，抹煞公務員人格。