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中正萬華立委3腳督激戰　黃暐瀚分析：她當選機率較高

▲黃暐瀚、趙怡翔、于美人出席《鄉民大學問》節目。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲黃暐瀚、趙怡翔、于美人出席《鄉民大學問》節目。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者陳佩君／台北報導

2024立委選舉，台北市中正萬華選區「三腳督」激戰，媒體人黃暐瀚今（2）日分析，在國民黨推立委參選人、民眾黨也有支持對象下，民進黨立委參選人吳沛憶當選機率高；台北市議員趙怡翔則認為，中正萬華是台灣選情縮影，從民調來看，無黨籍立委參選人于美人蠻強的。

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台北市中正萬華選區現任立委為無黨籍林昶佐，在他宣布不選後，民進黨改由吳沛憶出戰，將對戰無黨籍于美人、國民黨鍾小平。

模仿天王郭子乾於《NOWnews今日新聞》主持的《鄉民大學問》節目，今邀請于美人、趙怡翔、資深媒體人黃暐瀚等來賓，討論近期熱門政治議題。

對於于美人是否要加入民眾黨？黃暐瀚分析，中正、萬華8年來都是林昶佐擔任立委，原因除了他是ROCKER外，國民黨的票輸也輸給他；黃回顧，議員徐立信2020年參選，沒有代表民眾黨，但在地方與民眾黨主席柯文哲相近，且法律、選服扎實，最後拿了2萬多票，當時林昶佐贏不到國民黨對手林郁方1萬多票。

黃暐瀚提到，若柯文哲、民眾黨支持于美人，或是于美人早早加入民眾黨，大可和國民黨說別推人選，那藍白投給于美人，就可能贏過吳沛憶，但現在國民黨已經推出鍾小平，在這樣情況下，吳沛憶當選機率比較高。

▲黃暐瀚、于美人談論選情。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲黃暐瀚、于美人談論選情。（圖／記者鄭孟晃攝）
趙怡翔則說，中正萬華是台灣選情縮影，總統選舉上藍營分裂，很多人對國民黨總統參選人看法不好，而鍾小平也是如此，地方議員應曉薇不是很支持他，國民黨分裂下，造成于美人出來。

趙怡翔指出，從民調來看，于美人蠻強，抓到很多非政治類型票源，也會得到藍營的棄保、認為于美人比較有機會。

另外，民進黨總統參選人賴清德近日受訪時透露，副手共有6名人選，「女性多數、男性少數」，而駐美代表蕭美琴在「優先名單的優先之上」。

趙怡翔表示，總統副手人選是大家關注焦點，相信各政黨會拉到最後一刻，而在那之前，各政黨會保密到家，畢竟這是選前大型最後一波宣傳，事實上，連賴清德說法也很保守，稱有6名人選，「至於最後是誰，大家敬請期待」。

▲趙翊翔出席《鄉民大學問》節目。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲趙怡翔出席《鄉民大學問》節目。（圖／記者鄭孟晃攝）

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