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陳建仁稱核電是綠電 遭王美花打臉！藍批：測風向還是故意說漏嘴

▲國民黨團質疑，行政院長陳建仁稱「核電是綠電」在測風向。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團質疑，行政院長陳建仁稱「核電是綠電」在測風向。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨團今（2）日上午召開記者會，質疑行政院長陳建仁日前在接受質詢時，聲稱「核電是綠電」，是要準備要丟掉非核神主牌，不過，經濟部長王美花隨即跳出來澄清，並沒有將核電列為綠電。國民黨立法院黨團首席副書記長李德維表示，民進黨提出2025非核家園，眼看就要跳票，直言「也許是陳建仁院長說漏嘴，也許是說出實話」。

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李德維指出，民進黨提出2025非核家園，眼看就要跳票，現在歐盟議會也同意將天然氣與核能，放在永續能源當中，民進黨的能源政策，根本沒有考量到全民所需，但是，國民黨團還是要給陳建仁一個讚，他在接受國民黨立委羅明才質詢說出「核能是綠電」，未來核融合技術成熟後，對能源供應也有助益。

李德維認為，也許是陳建仁說漏嘴，也許是說出實話，但反觀王美花，竟然公開打臉陳建仁，說核電不是綠電，違背世界各國主流意見的想法，直言王美花的說法，只是守著民進黨反核神主牌，不能讓神主牌跳票、倒下，甚至消失不見，更要確保反核人士的選票。

副書記長吳怡玎說，世界能源發展趨勢，是核能與綠能源同時進行，只要再生能源是低碳能源，我國都需要努力發展，而不是為了意識形態，放棄了某些能源，民進黨宣示在2025要達到綠電配比，而現在民眾都很清楚，民進黨所設下的綠電配比目標是無法達成；即便達到太陽光電20G/W、風力發電6.5G/W，都達不到核一、二、三、四加起來的七成。

吳怡玎認為，核能已經是成熟的能源，有成熟的技術，質疑為何民進黨放著不用？為何讓國人的肺，當作空氣清淨機？

國民黨立委林為洲表示，民進黨政府為了解決碳排，捨棄核能，大力發展綠能，但民進黨政府有辦法將風力發電和太陽能發電作為基載電力嗎？靠天吃飯的電力，能作為基載電力嗎？其次，即便再加上水力發電，現有的綠電足夠國內企業、工業和民生使用嗎？

林為洲說，全台所有的綠電加起來，都不夠一家台積電使用，一間晶圓廠所使用的電力，甚至超過一個台東縣所使用電力，民進黨的綠能政策，他強調，民進黨政府能源政策不改，根本就不能解決碳排。

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