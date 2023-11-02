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寶可夢點集點送！百貨週年慶引爆全台蒐藏魂

▲百姓週年慶贈品與風靡全球的寶可夢強強聯手，首創一系列全新風格圖騰贈品。（圖／記者陳美嘉攝）
▲百姓週年慶贈品與風靡全球的寶可夢強強聯手，首創一系列全新風格圖騰贈品。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

新光三越高雄左營店十三週年慶將於11/9-12/3登場，左營店擴大點數回饋，會員獨享「滿仟贈仟點」活動，skm points不僅能現金折抵，還能扣點兌換寶可夢精美贈品、輕奢家電，扣100點再抽法國巴黎來回機票。此外，也規劃多場人氣IP及名人見面會，當然還有眾多週年慶超值優惠組合、明星商品。

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週年慶贈品今年再度與風靡全球的寶可夢強強聯手，首創一系列全新風格圖騰贈品，皮卡丘、妙蛙種子、小火龍等超過20種寶可夢以全新像素風格及日式和風風格，現身在週年慶好禮中，將燃起全台廣大寶可夢粉絲的蒐藏魂。

▲新光三越高雄左營店週年慶擴大點數回饋，會員獨享「滿仟贈仟點」活動，還有眾多週年慶超值優惠組合、明星商品。（圖／記者陳美嘉攝）
▲新光三越高雄左營店週年慶擴大點數回饋，會員獨享「滿仟贈仟點」活動，還有眾多週年慶超值優惠組合、明星商品。（圖／記者陳美嘉攝）
為迎接盛大的13週年慶，規劃寶可夢、妙妙犬布麗、汪汪隊立大功、超人力霸王布雷薩以及水豚君等人氣IP見面會；還有大人物也來站台，像是中職人氣球隊樂天桃猿球員見面會、日系時尚達人林葉亭一日店長；期間限定的快閃店也是必逛，有「水豚君的動物樂園」、寶可夢、南部獨家樂天桃猿、網美潮牌服飾AnyBears快閃店，以及活動僅10天的「WHY AND 1/2」特賣會。

週年慶期間更有多間美食新櫃進駐以及發燒美食快閃，讓消費者大飽口福。包含日式道地風味的極道雞白湯拉麵專賣店、主打生酮系列的貝格緹烘焙、嗜麻殿麻辣炒乾鍋、鰻魚日記、耕讀園等。此外，有近二十家品牌搭配週年慶首四日推出超殺優惠，星巴克、漢堡王、小騎士炸雞等知名品牌紛紛祭出買一送一的超狂限量組。

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