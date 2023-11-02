郭台銘連署書「每張換900元衛生紙」 雲林麥寮農會總幹事遭聲押
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選2024年總統選戰，昨（1）日正式將連署書送至台北市選委會，不過各地頻傳涉賄案，雲林地檢署接獲情資指出，麥寮鄉農會傳出有部分男女，涉嫌以換取每箱價值新台幣900元之衛生紙之行為，要求農會職員繳交總統副總統連署書有賄選疑慮，因此持搜索票至雲林縣麥寮鄉農會等10處，帶回總幹事許浚杰等13人進行查證。
記者林莞茜／綜合報導
雲林地檢署指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局台西分局、刑事警察大隊、移民署雲林專勤隊，持搜索票兵分10處展開搜索，1日帶回總幹事許浚杰等13人進行查證。訊後認許男、鄭女、許女、林女等人，共同要求農會職員繳交總統副總統連署書，且每繳回1張，即可換取每箱價值新台幣900元之衛生紙之行為，涉嫌違反對連署人交付賄賂罪，犯罪嫌疑重大。
雲林地檢署今（2）日上午，向台灣雲林地方法院聲請羈押總幹事許浚杰、職員鄭女、許女；林女則因無羈押必要，予以具保新台幣20萬元。
雲林地檢署表示，查賄團隊，將秉持公正、公平的態度，全力偵辦各類妨害選舉案件，維護乾淨的選風，確保國家民主的基石。民眾如有發現妨害選舉之不法行為，可撥打檢舉專線0800-024-099#4，賺取高額獎金，檢舉人身分及資料，絕對保密。