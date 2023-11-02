血癌、淋巴癌新希望納健保暫時給付！醫詳解CAR-T救命關鍵

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血液病學會秘書長、台大醫院內科部血液腫瘤科醫師黃泰中解釋，免疫系統可以分為兩大類，一種是「一般部隊」，包括顆粒性白血球、巨噬細胞、自然殺手細胞、樹突細胞等，感覺就像是一般的常規軍隊；另一種則是「特種部隊」，包括B細胞、T細胞，角色上就像是情報員，具有獨特的記憶性。
黃泰中說，B細胞與T細胞在需要對抗癌細胞時，戰力會提升，但等癌細胞被壓制後就會躲起來，直到下次遇到癌細胞時，可以認得癌細胞並作出反應；以白血病來說，癌細胞多是B細胞癌化而成，CAR-T就是藉由改造代號「CD19」的T細胞後，讓改造後的T細胞回到患者體內對抗癌細胞，屬於細胞治療的一種。
📍CAR-T治療要怎麼做？
在進行CAR-T之前，需要先從患者身上取得正常的T細胞。黃泰中指出，這些T細胞經過品質管理、確認體格足夠良好後，就會進入細胞培養的改造階段，而改造完成後，要再進行訓練，並確認細胞活性足夠後，才會打回患者體內，實際讓改造後的T細胞上戰場、去對抗癌細胞，前後需要30天左右。
黃泰中說，CAR-T與傳統藥物最大的差異在於，CAR-T是種活細胞製劑，而非小分子藥物，也無法量化生產，是非常高度個人化的治療；治療機制上，傳統治療藥物就像是火箭彈一樣，讓癌細胞失去生長或複製能力、進而凋亡，CAR-T則是高度便是、不會錯傷無辜的作法，且如果治療有效，一次即可，不像部分藥物需要持續、甚至終身使用。
📍接受CAR-T治療有風險嗎？
在經過改造的T細胞大舉消滅癌細胞時，黃泰中也強調，此時人體內的戰況是非常慘烈的，可能為因為嚴重的發炎反應，引發強烈的免疫風暴，需要整個醫療團隊、甚至加護病房的照顧。
此外，也有部分患者會出現神經毒性症候群，因為細胞激素大量釋放而影響大腦，產生可逆性的反應，或是接受CAR-T之後，出現血球低下的情況，出現類似器官移植後免疫力低下的情形，需要密切照顧。
📍CAR-T治療的成功率有多少？
不過，黃泰中坦言，CAR-T治療的成功率並不是百分之百，以瀰漫性大B細胞淋巴瘤來說，僅有40%的患者疾病可以完全緩解、13%部分疾病緩解；急性淋巴性白血病則有62%的患者疾病可以完全緩解、20%則是部分疾病緩解，但即使只是部分疾病緩解，也能為患者爭取到銜接後續治療的機會。
📍經過CAR-T真的能恢復健康嗎？
黃泰中分享，他有一位62歲女性患者，在今年5月發病、確診瀰漫性大B細胞淋巴瘤中、特別頑強的「雙重打擊淋巴癌」，這種癌症是最難治療的疾病之一，這位病患在短短4個月內就已經經過了9線治療，而且全數失敗，以往這些患者只能直接放棄，但團隊此時開始考慮是否要讓患者接受CAR-T治療。
然而，黃泰中說，做細胞需要改造的30天來回，團隊其實很擔心這段時間患者究竟能不能撐下來，最後還是決定放手一博，而這段期間，患者也因為腫瘤壓迫而無法呼吸、一度靠氣切維持呼吸。
當時患者胸部、腹部都有淋巴腫起情況，在這種情況下，癌細胞什麼時候入侵大腦都不意外，但黃泰中說，這位患者撐到了細胞改造完成，挺過細胞風暴、神經毒性、短暫洗腎又脫離洗腎後，癌細胞全部消失了，「真的是連當醫師都快哭出來」，如今CAR-T完一個月，振子檢查都是乾淨、沒有癌細胞的。