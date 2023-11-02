MLB／高材生投手退役轉總管 Young只花3年率百敗遊騎兵翻身奪冠
今年德州遊騎兵贏得大聯盟世界大賽冠軍，也是創隊63年首座冠軍，總管Chris Young開心在舉起冠軍盃時高喊：「漫長等待已經結束了！」這位畢業於常春藤名校普林斯頓大學的總管，也是前大聯盟投手，Young在短短3年之內，就讓一支百敗爛隊徹底大變身，打造成一支世界大賽冠軍隊。
記者路皓惟/綜合報導
身高208公分的Young過去是籃球隊的一員，但最終選擇以棒球作為職業，在大聯盟生涯初期，Young正是從遊騎兵起步，待了2年之後轉戰聖地牙哥教士，也是大聯盟生涯的黃金時期，2006年繳出11勝5敗、防禦率3.46，13年大聯盟生涯留下79勝67敗，平均防禦率3.95。
不過Young在退休之後，於2020年開始接任遊騎兵總管一職，他馬上果斷採取行動，完成一系列交易，成功降低薪資結構，並從中獲得了許多年輕潛力新秀，強化自家農場深度。
遊騎兵在2021年休賽季開始大肆補強，過去一年遊騎兵在7名自由球員身上，共投入8.23億美元，其中包括網羅Marcus Semien和Corey Seager兩名強打，還在交易截止日前換來先發Jordan Montgomery和Max Scherzer，這些球員都在季後賽扮演關鍵的作用。
事實上，Young在短短3年內所做的一系列操作，讓遊騎兵隊從一支不被看好的隊伍，變成了一支冠軍球隊。