▲孩童秋冬易過敏　中醫「穴道敷貼」溫和效果佳

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「穴位敷貼」治療 提升陽氣、扶正祛邪抗寒臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主任申一中說明，中醫的穴位敷貼治療是從清代《張氏醫通》中的白芥子塗法發展而來，也就是利用一些辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥做成特殊藥餅，進行背部穴位敷貼，可使藥物由皮膚滲入穴位經絡，經由經絡氣血直達五臟六腑，驅除伏藏於體內的寒氣，並且能提升本身陽氣，而達到扶正祛邪抗寒的效果。
敷貼的用藥以具有辛散溫通作用藥物為主要組成，如：元胡、細辛、白芥子等成分，加上生薑汁調製。通過對穴位的溫熱刺激，促進血脈運行、疏通肺絡，達到清宣肺氣、止咳平喘作用，相關常用背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位。
孩童懼怕針灸 穴位貼敷溫和、接受度高申一中指出，穴位敷貼可以治療多種疾病，特別適合用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎患者的發作頻率，肚子脹氣不適、反覆上呼吸道感染的小朋友也適合；成人方面，老年性慢性支氣管炎、肺氣腫等病患也可適用。
穴位貼敷治療方法簡便且溫和，貼於背部穴位後患者便可離開，敷貼於身上2-3小時候即可取下，對懼怕針刺、注射和服藥的患者更為適宜，所以孩童若不喜歡打針、吃中藥，對穴位敷貼的治療方式接受很高。
非人人適用 孕婦及未滿一歲幼兒不適用然而，穴貼治療方式也非適用於所有族群。不適合對象包括孕婦、一歲以下的幼兒。另外，嚴重心肺功能不足，皮膚容易過敏的人、短時間敷貼即會大量起泡者，感冒發燒和咽喉發炎者，也不適合此法。
申一中提醒，除了穴位敷貼搭配中藥治療之外，日常飲食中也能多加補充溫補食物，可取白木耳及百合做一個基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，滋補養身，治療多管齊下，度過過敏好發的秋季。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59755
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