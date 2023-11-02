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孩童秋冬易過敏　中醫「穴道敷貼」溫和效果佳

▲孩童秋冬易過敏　中醫「穴道敷貼」溫和效果佳
▲孩童秋冬易過敏　中醫「穴道敷貼」溫和效果佳

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】適逢夏秋交際，氣候又冷又乾燥，特別容易誘發過敏反應，特別秋天是塵蟎活躍的季節，其屍體與糞便飄浮在空氣中，也都是過敏原。衛生紙不離身、鼻水狂流，也是生活中的一大困擾，中醫建議孩童、長期過敏族群可考慮溫和的「穴道敷貼」方式治療，可以有良好的醫療效果。

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「穴位敷貼」治療　提升陽氣、扶正祛邪抗

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫兒科主任申一中說明，中醫的穴位敷貼治療是從清代《張氏醫通》中的白芥子塗法發展而來，也就是利用一些辛溫香竄、溫陽祛寒、逐痰利氣的中藥做成特殊藥餅，進行背部穴位敷貼，可使藥物由皮膚滲入穴位經絡，經由經絡氣血直達五臟六腑，驅除伏藏於體內的寒氣，並且能提升本身陽氣，而達到扶正祛邪抗寒的效果。

敷貼的用藥以具有辛散溫通作用藥物為主要組成，如：元胡、細辛、白芥子等成分，加上生薑汁調製。通過對穴位的溫熱刺激，促進血脈運行、疏通肺絡，達到清宣肺氣、止咳平喘作用，相關常用背部穴位如：大椎、定喘、風門、肺俞、脾俞、腎俞等穴位。

孩童懼怕針灸　穴位貼敷溫和、接受度高

申一中指出，穴位敷貼可以治療多種疾病，特別適合用以緩解過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎患者的發作頻率，肚子脹氣不適、反覆上呼吸道感染的小朋友也適合；成人方面，老年性慢性支氣管炎、肺氣腫等病患也可適用。

穴位貼敷治療方法簡便且溫和，貼於背部穴位後患者便可離開，敷貼於身上2-3小時候即可取下，對懼怕針刺、注射和服藥的患者更為適宜，所以孩童若不喜歡打針、吃中藥，對穴位敷貼的治療方式接受很高。

非人人適用　孕婦及未滿一歲幼兒不適用

然而，穴貼治療方式也非適用於所有族群。不適合對象包括孕婦、一歲以下的幼兒。另外，嚴重心肺功能不足，皮膚容易過敏的人、短時間敷貼即會大量起泡者，感冒發燒和咽喉發炎者，也不適合此法。

申一中提醒，除了穴位敷貼搭配中藥治療之外，日常飲食中也能多加補充溫補食物，可取白木耳及百合做一個基礎藥材，加入蓮子或紅棗煮成湯品，滋補養身，治療多管齊下，度過過敏好發的秋季。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59755

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