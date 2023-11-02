「蘿蔔刀」是什麼？小學生瘋玩起源、全台22縣市「禁不禁」一次看

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蘿蔔刀是一款伸縮折疊塑膠玩具，外型酷似小蘿蔔而得名，由刀柄及刀芯組成，利用刀柄滑動刀芯，輕輕一甩就可以把刀刃甩出，並伴隨清脆的敲擊聲響，不論是聲音、手感、視覺上，都深受中小學生喜愛，商家也不斷推陳出新，現在出現夜光版、巨大款，以及刀鋒變成斧頭、香蕉、魚插等創意造型，甚至有打火機功能。
蘿蔔刀為什麼爆紅？
蘿蔔刀之所以爆紅，起源於中國短影音平台「抖音」，據悉是由一名在武漢讀書的大學生，利用3D列印機製作出來，某天在抖音帳號「瘋狂的問號943」分享自己設計的玩具，一個晚上就破500萬的觀看次數，因此在大陸爆紅，進而被大量生產。
網路上有許多網友開始在抖音帳號，分享使用方式，還衍生出各種花式操刀玩法，引來大批粉絲爭相效仿，又因為販售價格便宜，基礎款式約新台幣50元就能買到，在書店或文具店就能購入，中小學生方便取得，因此才迅速成為兩岸中小學生間最流行的玩具。
「蘿蔔刀」2個月前先在中國國小校園掀起熱潮，小學生拿著刀捅來捅去玩耍、耍刀教學等影片，出現在抖音上，破萬人觀看，被大量轉傳，近半個月「蘿蔔刀」開始流入台灣校園。
為何要禁止？
雖然蘿蔔刀已經將邊角處理過，且為塑膠製品，並非真刀，但有網友實測過，竟然可以輕鬆刺破白紙及水果，因此不少家長擔憂安全問題，認為帶到學校玩耍，可能會有刺傷同儕的疑慮，或造成孩子的暴力行為。
但也有家長認為沒必要禁止，類似產品禁不完，最重要的是建立小朋友正確的使用觀念。
全台22縣市做法
教育部未明言禁止，但已請地方政府和學校，留意不適合學生身心發展的遊戲或物品，並落實學生安全宣導。
基隆市：禁止蘿蔔刀入校，請各校「審慎留意」，並加強宣導。
台北市：要求各校多利用機會加強宣導，也須提醒學生，「盡量避免」攜帶蘿蔔刀、「筆刀」等物品到學校。
新北市：用各式集會落實學生安全宣導，蘿蔔刀「應盡量避免」帶到學校。
桃園市：未禁止攜帶，但請各校審慎留意「不適合學生身心發展」遊戲或物品，落實學生安全宣導。
新竹市：提醒各校宣導學生應在合適時機、正確使用每項物品，「不僅是蘿蔔刀」，任何文具、物品不正確使用都有危險疑慮。
新竹縣：全面禁止學生攜帶蘿蔔刀進校園。
苗栗縣：蘿蔔刀非教育、學習上所之物品，屬校園違禁品，不准學生攜帶入校園。
台中市：高中職以下學校包括公私立幼兒園，嚴禁攜帶蘿蔔刀到學校，學校除勸導外或發現也有權暫時保管。
彰化縣：請各校應審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，落實學生安全宣導。
南投縣：各校應審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，加強安全管理及落實宣導。
雲林縣：全縣187所國中小及縣立高中禁止帶入校園，加強學生安全教育宣導。
嘉義市：已發文提醒學校應審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，並落實學生安全宣導；會持續要求學校加強宣導，其他任何與學習無關之物品，一律禁止帶到學校。
嘉義縣：各校應審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，落實學生安全宣導，維護學生身心健康。
台南市：提醒各校留意，同時也請駐區督學到校視導時多提醒，也希望家長能留意孩子所使用的物品。
高雄市：請學校持續強化學生安全教育宣導，加強相關危險物品的使用教育與管理，以免發生意外。
屏東縣：請學校應審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，落實學生安全宣導，維護學生身心健康。
宜蘭縣：未明令禁止，但請學生注意安全。
花蓮縣：未特別針對蘿蔔刀禁止，但要求任何危險物品或工具皆禁止帶入校園。
台東縣：將函文縣內學校禁用蘿蔔刀。
金門縣：請學校審慎留意不適合學生身心發展之遊戲或物品，並落實學生安全宣導。
澎湖縣、連江縣：尚未回應