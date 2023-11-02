林欽榮視察輕軌成圓路網 列車展開C24至C32站行車測試
高雄輕軌10月31日完成最後大順與中正、大順與河堤路兩路口軌道舖築銜接，沿線路口皆已開放通行，副市長林欽榮今(2)日親自到場視察輕軌列車開始駛進大順路段，展開C24-C32路段的行車測試，首輛輕軌列車自C24車站拉行進入雨豆樹路段，開始進行車輛行車淨空檢查，確認是否有異物侵入列車行走包絡線。林欽榮除慰勞施工人員辛勤的付出外，也期勉施工團隊同仁持續努力積極推展工程，達成明年元旦後通車試營運目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
林欽榮表示，輕軌二階路線「C24愛河之心站至C32凱旋公園站」，在輕軌施工團隊積極努力，克服施工期間所遭遇之困難，並增派近1倍人力加緊趕工下，同時市府交通局、警察局，工務局團隊互相通力分工合作，鋼軌於10月底全數鋪設完成沿線路口開通，後續工務局道工處也陸續辦理沿線路面刨鋪施工，並在不大幅影響輕軌運作及維持主線順暢前提，規劃10處路口提供左轉(富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路)，配合道路鋪設及標線工程作業陸續開放民眾使用，市府也將在輕軌通車後滾動式檢討。另沿線人行道已爭取營建署預算補助，預計明年8月前重新規劃施工完成，提供更優質人行環境。
林欽榮進一步指出， 輕軌車輛今日起正式駛入C24站至C32站路段，後續將持續測試車輛與機電各子系統間界面功能，確認供電、號誌、通訊等系統間的功能運作安全與正確，完成後將接續進行系統整合測試與系統穩定性測試，俾市府於12月提報初、履勘及取得營運許可。新開通路段預計明年元旦後試營運，提供民眾免費搭乘，進出月台刷卡不扣款，預計試營運期間將持續至明年元宵節假期結束，歡迎民眾踴躍搭乘。
捷運局也表示，目前車站及沿線機電設備已完成階段性安裝作業。自今日起逐步完成淨空檢查後，即開始進行列車的各項測試及檢查，以確保實際列車通行時，車輛車體外圍不與路線周邊各項設施、植栽或物品產生牴觸，保障民眾搭乘輕軌安全無虞。