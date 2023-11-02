「台味俱全」榮獲2023紅點設計獎 崑大視傳系傳達新台味

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「紅點設計大獎」由德國設計協會（Design Zentrum Nordrhein Westfalen）在德國埃森（Essen）創立，至今已有超過50年的歷史。每年來自世界各地的投稿數量高達上萬件，被列為全球最具影響力的設計獎之一，也被封為設計界的奧斯卡大獎，受到設計界極大關注。2023年8月公布結果，年底陸續發出獲獎證書，崑大視傳系由助理教授鄭中義指導112級畢業生羅生旻、鄭倬、廖展頡、柯庭筠、李沁慈、劉佳儀等6人創作「台味俱全」，順利拿下大獎，為該校的紅點佳績再添一樁。
指導老師鄭中義表示，「台味俱全」的開發同時參與崑大112高教深耕計畫技術商品化提案構想計畫，獲得技術商品化經費挹注，讓學生創意得以試量產，落地實踐多元商品化。除了榮獲紅點設計獎外，該作還同時獲得青春設計節傳達設計類–評審團獎、台灣金星設計獎–零售包裝設計獎優異獎等獎項肯定，同時已申請台灣設計專利，讓創意設計專利多一層保護，並成功藉由平面設計的力量宣傳台灣傳統辦桌文化，獲得大眾一致好評。
「台味俱全」不僅榮獲國內外獎項肯定，更主動與產業鏈結，結合台南知名台菜老店「阿霞飯店」聯手一起傳達新台味，並獲得阿霞飯店第三代接班人主廚吳健豪老師青睬，「台味俱全–傳統辦桌菜餚圖鑑」即日起得以在南紡-錦霞樓、台南三井outlet－ASHA和鷲嶺食肆-原鶯料理這三間店內做商品櫃內的展售，「台味俱全」與「阿霞飯店」聯手一起傳達新台味，展售期間將有最佳折扣，歡迎對台菜文化有興趣者前往選購與交流。