于美人《鄉民大學問》被郭子乾嚇傻　駁賣房選立委：是兩件事情

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于美人笑稱自己只有21位朋友，「三教九流加五湖四海」，郭子乾聽聞後，當場模仿起柯文哲、侯友宜、賴清德、郭台銘4位總統候選人，打趣說還有這4人幫于美人站台，一共有25位朋友。令人佩服的是，郭子乾雖一身「肥迪」裝，但詮釋4位候選人，依舊傳神到位。
除了這25位朋友外，于美人坦言，沒有找藝能界朋友幫忙站台，「因為台灣的政治，其實還是比較扭曲跟操作，所以對演藝人員來講其實壓力是比較大的，所以我比較不會去主動邀請，去為難朋友。」她很感謝馬西屏和羅友志相挺「而且馬西屏老師把他的人生第一次為政治人物站台，給了我，我非常非常的感動。」
于美人以無黨籍身分參選，資源自然比其他黨派候選人少，日前她募資政治獻金，主持搭檔沈玉琳第一個站出來捐10萬力挺，至於其他藝人朋友？于美人今說溜嘴，透露：「目前第二大筆是詹惟中老師8萬。」她也感謝支持者，用小額付款的方式，讓她累積很多的力量。
上周于美人宣布暫時告別主持長達13年的節目《超級紅人榜》，全力全力投入選戰。她今強調，「我其實沒有離開過，也希望說這個選舉完之後，還能夠回到那個節目，那再回去的這個心情就完全不一樣了，因為我很難得有一個機會，是從觀眾的角度回看這個節目，我才知道說這個節目的一個價值。」
于美人表示，在中正萬華選區裡面，65歲以上人口占23%，「很多的老人家禮拜天唯一的娛樂就是看《超級紅人榜》，他的孫子可以跟他一起看。一個節目可以給這麽多觀眾帶來安慰，我突然覺得我非常榮幸，可以主持這樣的一個節目，長達13年，我也希望能夠繼續服務下去。」