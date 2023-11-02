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3種「芋」大亂鬥！千年芋誤當姑婆芋　食藥署道歉了

▲食藥署昨（1）日舉行記者會，並說明「姑婆芋」和「芋頭」的葉片差異，卻誤把「千年芋」葉片當成「姑婆芋」展示。（圖／食藥署提供）
▲食藥署昨（1）日舉行記者會，並說明「姑婆芋」和「芋頭」的葉片差異，卻誤把「千年芋」葉片當成「姑婆芋」展示。（圖／食藥署提供）

記者林志怡／台北報導

衛福部食藥署昨（1）日舉行記者會，並公布一件飯店誤將姑婆芋當作炒飯鋪墊葉片，導致民眾吃下後出現不適症狀，並於會中展示「芋頭」與「姑婆芋」本尊，但眼尖網友發現，記者會上出現的根本不是姑婆芋，而是另一種名為「千年芋」的植物，今（2）日食藥署也發布新聞稿承認「搞錯芋」了，並表達感謝並承諾虛心檢討。

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食藥署昨日指出，112年10月有2名民眾於晚間於北部某渡假酒店大廳酒吧用餐，食用炒飯後，約10分鐘出現嘴唇喉嚨刺痛、卡卡的等症狀，經所轄衛生局調查，因炒飯底鋪有鋪墊葉片，經採樣鑑定確定為姑婆芋，並提醒民眾，常有民眾把姑婆芋誤當芋頭、食用而造成中毒的情況，務必特別注意。

不過，晚間有網友在瀏覽記者會相關圖片時發現，食藥署在記者會中用來展示的葉片根本不是姑婆芋，而是「千年芋」，一時間出現兩派看法，有些民眾認為被展示的就是姑婆芋，但也有不少植物專業的學者與網友出面指認，食藥署一定認錯「芋」了。

今日食藥署也坦承認錯植物，發布新聞稿指出，對於記者會上所展示之姑婆芋實為千年芋一事，針對網友指正，署方表達感謝並虛心檢討，日後將務求謹慎，這次因為千年芋與姑婆芋外觀極為形似，採集展示葉片時，因不識千年芋致誤採，但也再次呼籲民眾，不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。

▲衛福部食藥署說明姑婆芋、芋頭之間的差異。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署說明姑婆芋、芋頭之間的差異。（圖／食藥署提供）
此外，食藥署指出，姑婆芋與芋頭皆屬天南星科，兩者外觀極為相似，常見的辨識方法如下：芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點；而姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。

食藥署也表示，部分有毒植物，即使經驗豐富的專家也難以辨識，且不同種類的有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物；餐飲業者則應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，且切勿將有毒植物入菜，亦不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。

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