3種「芋」大亂鬥！千年芋誤當姑婆芋　食藥署道歉了

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，晚間有網友在瀏覽記者會相關圖片時發現，食藥署在記者會中用來展示的葉片根本不是姑婆芋，而是「千年芋」，一時間出現兩派看法，有些民眾認為被展示的就是姑婆芋，但也有不少植物專業的學者與網友出面指認，食藥署一定認錯「芋」了。
今日食藥署也坦承認錯植物，發布新聞稿指出，對於記者會上所展示之姑婆芋實為千年芋一事，針對網友指正，署方表達感謝並虛心檢討，日後將務求謹慎，這次因為千年芋與姑婆芋外觀極為形似，採集展示葉片時，因不識千年芋致誤採，但也再次呼籲民眾，不採食路邊不明植物，以避免發生食品中毒。
此外，食藥署指出，姑婆芋與芋頭皆屬天南星科，兩者外觀極為相似，常見的辨識方法如下：芋頭葉面覆有絨毛，水滴在葉面上，會形成一顆顆小水滴，葉片呈盾形，且葉脈不明顯，其與葉面相接之葉柄呈深紫色，且地下莖具有紫色斑點；而姑婆芋表面光滑，葉子是廣卵形、基部呈心狀箭形，水珠無法凝結，與葉面相接之葉柄呈綠色，地下莖細長，且偏黃色。
食藥署也表示，部分有毒植物，即使經驗豐富的專家也難以辨識，且不同種類的有毒植物所引起的中毒症狀不盡相同，輕則腸胃不適，重則傷害中樞神經系統，甚至危及性命，因此，民眾切勿自行採摘或食用來路不明的野生植物；餐飲業者則應確認食材的安全性，並保存相關來源文件，且切勿將有毒植物入菜，亦不得作為食品鋪墊或擺盤裝飾使用。