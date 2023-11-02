李亦伸專欄／台灣籃球假球風暴：最壞世代也是最好世代

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台灣籃球,這是最壞世代,也是最好世代。
我沒有那麼悲觀，這是台灣職籃學到教訓，球員學會自律，球團開始自覺，重視專業、敬業和責任重新起步，讓市場回歸正常商業生態最棒檢測和篩濾。不好的事很多，影響可能擴大，但經過這起暴風，台籃產業也能學習專業和自律。
1.台灣籃球安逸超過20年，不進反退，安逸日子過久了，球員日子過太爽，沒有自律少了敬業、我行我素，學校球隊、教練、球團也都睜隻眼閉隻眼，得過且過、沒事最好。
安逸太久是該給一場震撼教育，簽注、涉賭、打假球當然是最壞狀況。但利用這次風暴徹底掃盪，建立秩序，重建紀律文化、抓出害群之馬和無知球員，可以真正清理門戶。
2.台灣職籃產業瘋了2-3年，台灣大棉小企業爭相投資投入經營職籃球團，提供贊助，熱血過人熱情空前。
PLG聯盟三年來聲勢不錯，熱鬧非凡，創造台灣職籃空前榮景。T1聯盟晚一年成立，T1輸在球團、股東動員組織力不足，也沒有一個指標性人物創造網路聲量、關注力，市場一路打得辛苦。
熱鬧過了，會被澆熄的熱血，不適合球團企業，無法永續經營球團，涉及簽賭、假球球員一舉糾出來，清理乾淨，兩聯盟重新起步，不管明年夏天是兩職籃是合作還是合併或是分裂，都是全新開始，挑戰很多、市場艱苦，但只要努力灌溉耕耘，打出最精采好球和落實行銷，台籃根基和熱情很深、不用擔心。
3.現在中華籃協、各聯盟、各球團做的各種因應、應變、防杜過程，都是學習過程和改變，未來所有台灣籃球聯盟、球團、企業、籃協都得跟著進化，球員自律、球團自覺、聯盟專業細膩，逐步建立正確紮實籃球文化。
台灣籃球過去三年從最好世代進入最糟世代，現在要從最糟世代蛻變成長，記取教訓，重新進化到最好世代，過程很辛苦，但沒有不好也不必太悲觀。
清理門戶、記取教訓，球員學會自律，球團和聯盟高度自覺，產業環境會重新接受一切。
4.珍惜得來不利市場和榮景，享受兩倍三倍以上球員高薪世代，重視職業籃球責任、專業、形象，台籃這波涉賭、假球和球員脫序風暴，所有人都得到警惕。
沒有什麼是理所當然，籃球員的責任和自律，籃球人的共同目標和願景，一起為最愛的籃球付出所有。
清理乾淨，光明就在前面。這是最壞世代，也是最好世代。