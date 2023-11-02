陳昇捲性騷風波！太太開「家庭法庭」審理　他發誓不再做這件事

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陳昇透露現在辦公室空無一人，但他樂得輕鬆，「我可以張羅很多事情，暗地發誓，盡量不要與幼齡女孩合作，不會再有助理了。」還表示，其實第一時間寫了長信給身旁的工作人員們，他認為工作人員真的太忍耐他了。事件發生後，陳昇太太在家裡來了個「家庭法庭」，陳昇笑說：「我的夫人其實是很理性的，她沒有臭罵我，她怎麼會不知道跟她一起生活的是什麼樣的人。」而陳昇也表示，現在與女生相處都會保持安全距離，就連在捷運上都會手夾緊，不要碰到別人。
說到法庭，陳昇回應指控他性騷擾、以及道歉信沒有誠意的呂姓女設計師，「這個事情（指道歉信），是在賣豬肉，還討價還價？我就說那就攤開好了，我可能骨子裡想領教一下網路法庭多恐怖，還真的很恐怖。」陳昇無奈道，天意就是如此，「沒有審問、沒有對質、沒有明察，我花很多時間才對應細節，我也要檢查一下自己，不想要走在街上被人家吐口水，我想要坦蕩地走在忠孝東路，不想要龜縮。」
此外，陳昇的樂團「新寶島康樂隊」的黃連煜同樣被指控性騷擾，陳昇透露先前有去對方家，被問到會繼續與對方合作嗎？他替對方緩頰：「那種網路法庭的就不管，國有國法，家有家規，應該是這樣子，他是很厲害的金曲歌王，演唱會沒有他就缺一塊，我怎麼可以下判決，成為情緒的共犯呢？他是個人才，我需要這個人才，這個世界怎麼說他是你們的事，但我要他，他非得來演。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110