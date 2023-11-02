賴清德嗆藍白「空」　黃暐瀚揭3大意義「脆弱領先要拉回戰局」

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黃暐瀚在節目中分析，賴清德所說的「空」有三種型態，第一就是，藍白合到最後就是空、不會合，不論是柯侯配還是侯柯配，都是一種空；再來，看你們怎麼合，「就算合成一組，一對一對決，我也要贏，我才是當選人，你們最後是一場空」；最後，賴清德提出很多政見，但藍白過去重點都是在講藍白合，大家關注重點都不在政見，而賴提出7場國家希望工程，代表「我很認真談國政論述，你們都沒有，都是空！」
黃暐瀚認為，賴清德民調下跌，因為有排擠效應，大家都在講藍白合、賴要進入戰局，「反正我就嗆你們不會贏、不會合，我要進入戰局，這樣新聞報導就有賴清德！」
黃暐瀚提到，媒體曝光度要靠天天上報，不能在藍議題白中失焦、被放空，賴清德要拉回戰局，否則民調再跌很危險。
黃暐瀚分析民調說，賴清德支持度在8月最強，當時他過境美國、受到待遇，讓他民調一飛衝天，隨後卻持續下滑，現在跌到33.7%是脆弱領先，因為侯柯整合的話，賴幾乎會輸，但賴後續還有提振方法，若11月提出蕭美琴擔任副手，相信會有所提振。
對於民調下滑原因，黃暐瀚說，大家都在談藍白合議題，賴清德被排擠，因此賴才說「空」、要拉回戰局。
針對有民調指出，藍白合的話，其支持度比賴清德高，趙怡翔認為，相較於國外會因政治、政策理念而結合，台灣政黨合作卻並非如此，只是政治分贓的結合，相信大家會很失望。
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