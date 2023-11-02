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巷仔內／藍白卡關！「最後通牒」一延再延　百年大黨被4%黨牽著走

▲國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜希望能與民眾黨合作，但藍白合機會越來越低。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.29）
▲國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜希望能與民眾黨合作，但藍白合機會越來越低。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.29）

記者何哲欣／特稿

距離明年總統大選只剩約2個月時間，20日中選會就開始受理總統參選登記，但藍白兩黨談合作卻還是喬不攏，儘管朱立倫找了侯友宜柯文哲秘會，但仍無結果，侯甚至下通牒，週五為談判最後期限。但諷刺的是，這已經不是國民黨下最後通牒，但期限卻一延再延，民眾黨沒有要讓步的意思，國民黨委屈無法求全，反而讓外界一直看笑話。

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藍白最先啟動整合，是10月14日時先由金溥聰、黃珊珊對談，金溥聰提出要初選，不過民眾黨認為成本太高又曠日廢時，金當時說，如果16日能決定，初選可以選在11月4日、11月5日。不過後來雙方會談不了了之，之後就由朱立倫接手，啟動政黨協商。

到了10月23日，侯友宜接受多家平面媒體專訪，鬆口柯侯配或侯柯配都可以，但要求柯文哲最遲25日前回覆，否則「比賽宣告結束」，進入政黨協商。柯文哲反嗆國民黨像在逼婚。到了月底，朱立倫柯文哲兩黨主席親自協商，雖有幾點共識，但都老生常談也不是重點，最重要的兩黨怎麼談出一組參選人，都無共識。

31日，朱侯柯三人「密會」，但密會完，雙方還是沒有共識，民眾黨更說，如果國民黨都沒有提出方案，就不用再談。侯友宜也說，「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。

藍白合最大的問題就是怎整合成一組候選人、誰正誰副。國民黨原本提出初選制度，但之後又讓步，可以納入部份民調，民眾黨則堅持全民調，認為初選制度不可行。談了這麼多次，柯文哲對於全民調始終沒有讓步，國民黨又何必緊緊纏著民眾黨不放？

民眾黨過去曾被諷刺是4%黨，國民黨號稱是百年大黨，偏偏現在的黨主席朱立倫，卻不像民進黨或民眾黨，足以統合黨內勢力，代表黨參選總統，更悲哀的是，朱立倫推出的總統參選人，民調竟也不敵柯文哲淪為老三，柯文哲甚至不想與侯友宜搭配參選，寧願找韓國瑜當副手。國民黨與侯友宜被看衰到如此地步，卻還要熱臉貼民眾黨冷屁股，百年大黨毫無格調尊嚴可言。

國民黨一方面跟民眾黨談判討不到便宜，卻又自己不斷把最後期限往後延期，不斷自打嘴巴，也把基層士氣都磨損耗盡。最大在野黨的主席與總統參選人，不如勇敢一點，主動跟民眾黨分手，切割乾淨，不要再藕斷絲連，折磨大家了。

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