「不一樣」被排擠！3成2兒少被微歧視　身心疾病、性別氣質成主因

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兒盟調查顯示，微歧視恐成為校園霸凌隱性危機，69.3%兒少認為校園微歧視的問題很嚴重，74.1%的兒少擔心微歧視事件發生在自己身上，除此之外，也有近三分之一的兒少有被微歧視的經驗，等於平均每3個兒少就有1人被微歧視。
兒盟指出，校園霸凌事件往往伴隨著長時間的偏見與歧視，本次調查顯示台灣兒少平均有15.1%遭遇校園霸凌，若是被微歧視的兒少，被霸凌比例高達34.2%，與沒有被微歧視的兒少（6%）相比，差距更是超過5倍，也難怪調查顯示超過9成的兒少認為微歧視會演變成霸凌事件。
進一步詢問兒少被微歧視的方式，發現最常遭遇的狀況是，「覺得跟大家格格不入」、「感覺到被忽略」皆佔6成左右，其次為「覺得被其他人貼標籤」佔34.3%，或是覺得「有人會刻意模仿我的言語跟行為」，佔29.4%，除此之外，這群被微歧視的兒少也覺得所處校園較不尊重多元。
深入探究造成兒少遭微歧視的可能因素，「不一樣」是主因，調查中發現有近近4成兒少自覺與大家有不一樣的特質，最常見的項目分別為外貌（62.2%）、家庭狀況（24.1%）、以及種族（21.6%），另外有近1成的兒少覺得自己的性傾向與性別氣質與他人不同；兒盟自編微歧視量表進行分析，結果顯示，身心疾病、性別氣質、性傾向特質遇到微歧視的狀況最嚴重。
以「身心障礙」、「身心疾病」的兒少而言，較多有「別人不想坐在我附近或跟我分同一組」被他人排拒在外的情境；而因「性別氣質」與「性傾向」被微歧視的兒少，相對其他特質有較多「我覺得我被其他人貼標籤」以及遭遇「有人會刻意模仿我的言語跟行為」，讓他們當眾覺得不堪。
調查顯示，這些遭微歧視的兒少，逾半不但得不到周遭支持甚至還受到他人負面回應，如被同學嘲笑（37.6%）、老師約談（18.3%）或被同學冷漠忽視（17.4%）。導致身心產生影響，覺得傷心與感到焦慮分別佔49.5%與40.6%佔比最高，甚至有3成以上兒少因此不想去學校、以及否定自己。
當孩子遭遇微歧視且得到負面回應時，近8成的兒少因此想改變或隱藏自己不一樣的特質，其中因家庭狀況、身心疾病與外貌受到微歧視的兒少，會更想隱藏與改變自己的特質。
近日教育部啟動「校園霸凌防制準則」修法，兒盟執行長白麗芳建議，增加預防的具體措施，如瑞典的敏感教育，提升對種族、性別不一樣特質之敏感度；韓國的修復式生活教育，學習學生衝突時如何調解並促進彼此對話，將正確處理學生衝突、預防霸凌策略融入校園生活，以避免霸凌創傷發生。
2023年兒盟再次攜手台灣太古可口可樂推動「我有我的霸免權」反霸凌計畫，連續第2年以「襪！我們不一樣」為主題，從源頭預防霸凌，勇敢告別微歧視。今年度邀請到網紅鍾明軒擔任愛心大使，除了舉辦為期4天的《襪！我們不一樣：反霸凌「快閃」特展》外，也邀請民眾在日常用最簡單、最有趣的方式響應「11月反霸凌襪子月」，例如穿上2隻不一樣的襪子，拍下最有創意、最時尚的怪襪照，或者以雙手套上不一樣的襪子搭配喜歡的音樂隨著節拍盡情舞動，展現不一樣也很棒的態度，共同營造友善的環境，活動詳情請見官網。