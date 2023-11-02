羅百吉被兔女郎指控騷擾！沉默2天不忍了：完全扭曲事實
一名女網友日前在Dcard上指控，近日去桃園萬聖城時，她打扮成火辣的兔女郎，卻遇到「羅姓藝人」邀約拍照，拒絕對方後遭到對方騷擾，讓她氣到去報警，而這位「羅姓藝人」被懷疑是羅百吉，對此，他沉默2天後終於發聲回應，直言：「完全扭曲事實。」
記者吳雨婕／綜合報導
被影射的羅百吉，第一時間選擇神隱不回應，據《壹蘋新聞網》報導，羅百吉直言：「我是全家人出遊參加萬聖節嘉年華，我是帶著老婆跟小孩一起，全家人正正當當的參加活動，難道我帶著我老婆跟小孩偷拍？怎麼可能？ 」他表示自己跟現場人一樣，都大方在拍照，「真的很扯，網路都亂講話，真的完全扭曲事實」，至於是否向兔女郎提告，他坦言：「不排除。」
扮成兔女郎的網友在Dcard發文，提到與友人在桃園萬聖城狂歡時，「羅姓藝人」詢問她：「欸，可以拍你們嗎？」她當下回應：「不行耶，謝謝。」約3分鐘後羅姓藝人又跑到她們面前，舉起手機對著女子狂拍，還挑釁的說：「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦！」讓該網友嚇傻，決定到活動現場的警察帳篷報案。
※【NOWnews 今日新聞
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