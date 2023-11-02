《下一站，幸福》金鐘導演陳慧翎病逝　享年48歲

羅百吉被兔女郎指控騷擾！沉默2天不忍了：完全扭曲事實

▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，羅百吉遭影射，不忍了發聲回應。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友指控遭到羅姓藝人騷擾，羅百吉遭影射，不忍了發聲回應。（圖／翻攝Dcard）

記者吳雨婕／綜合報導

一名女網友日前在Dcard上指控，近日去桃園萬聖城時，她打扮成火辣的兔女郎，卻遇到「羅姓藝人」邀約拍照，拒絕對方後遭到對方騷擾，讓她氣到去報警，而這位「羅姓藝人」被懷疑是羅百吉，對此，他沉默2天後終於發聲回應，直言：「完全扭曲事實。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
被影射的羅百吉，第一時間選擇神隱不回應，據《壹蘋新聞網》報導，羅百吉直言：「我是全家人出遊參加萬聖節嘉年華，我是帶著老婆跟小孩一起，全家人正正當當的參加活動，難道我帶著我老婆跟小孩偷拍？怎麼可能？ 」他表示自己跟現場人一樣，都大方在拍照，「真的很扯，網路都亂講話，真的完全扭曲事實」，至於是否向兔女郎提告，他坦言：「不排除。」

▲羅百吉女兒開特斯拉回家後發現，竟然開的是陌生人的車，她也分析3種可能性（圖／羅百吉臉書）
▲▼羅百吉遭網友影射騷擾。（圖／翻攝羅百吉臉書）
▲網友指控兔女郎說謊，她也再度發文反擊指出，「是不是搞混了」？（圖／翻攝自女網友Dcard）
 
扮成兔女郎的網友在Dcard發文，提到與友人在桃園萬聖城狂歡時，「羅姓藝人」詢問她：「欸，可以拍你們嗎？」她當下回應：「不行耶，謝謝。」約3分鐘後羅姓藝人又跑到她們面前，舉起手機對著女子狂拍，還挑釁的說：「這是公共場合，所以我都可以拍照，懂嗎？懂不懂啦！」讓該網友嚇傻，決定到活動現場的警察帳篷報案。


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

兔女郎控遭「羅姓藝人」騷擾！目擊者還原真實情況　桃警緊急回應

陳昇捲性騷風波！太太開「家庭法庭」審理　他發誓不再做這件事

快訊／陳昇首談性騷擾風波！道歉自嘲蠢叔叔　矯正態度證明是好人

大牙控陳建州性騷擾「律師費破百萬」　暴瘦5公斤露面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞