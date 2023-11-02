德國之聲：傳新華社退休記者要求查李克強死因

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德國之聲中文網1日報導，李克強驟逝消息公布後，當局嚴格管控網上言論和民眾自發的哀悼活動，部分中國網友對李克強死因的真實性感到質疑，甚至有人懷疑他是「被心臟病」。
報導說，中國網上這兩天盛傳一篇據稱是新華社前記者顧萬明10月30日向中共中央、國務院發出的公開信，要求徹查李克強死因，給中國人民一個交代。
這封公開信出處無法獲得獨立核實，其中提出5點訴求，包括：停止遺體火化安排，以待調查；成立中共中央、國務院聯合調查組，查清李克強死亡真相，給黨員和人民一個交代；對所有相關人員進行調查鑑別，並相應追究責任；解剖遺體；成立治喪委員會，給李克強以應當的禮葬規格。
這封署名「中共黨員顧萬明」的公開信寫道，根據中共中央關於高級領導幹部外出的紀律要求，李克強到上海「休息」顯然經過黨中央批准、安排，許多黨員、民眾對李克強25日到上海、26日僅僅1天就突然去世覺得不可理解，認為其中有很多事實沒有說清，很可能存在嚴重的問題。
信中指出，李克強是正國級的黨和國家高級領導人，對他的突然死亡原因不查清楚，匆忙進行遺體火化很不應該，「李克強突然逝世後，有關方面沒有向眾人說明其死因、搶救過程，只說了『因心臟病』，其中有很多疑點不可理解，產生了很多、很大的意見，在社會上議論紛紛，造成很大的輿論影響」。
公開信還寫說，「李克強顯然屬於不正常逝世，應該不受過去喪事簡辦的限制」，「僅僅發布了一個訃告，沒有發布治喪委員會名單，也沒有其他通告。在北京派專機到上海接李克強遺體時，也沒有發布有關新聞，不知道有沒有黨和國家領導前來接送。這是前所未有的」。
報導引述中國網友說，「這些要求沒有用的，就算另有隱情，有關部門敢私自曝光嗎？這個時代可能只有時間去解決，人為干預毫無作用」。（編輯：周慧盈/唐佩君）1121102
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