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全聯25週年慶！300項商品「買1送1」　消費抽100萬現金、回饋8％

▲全聯25週年超級週年慶11/3起至明年1/18前登場，除了有百款商品買1送1外，滿千就抽百萬現金（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯25週年超級週年慶11/3起至明年1/18前登場，除了有百款商品買1送1外，滿千就抽百萬現金（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

年底百貨週年慶開跑外，全聯也歡慶25週年，推出台灣通路世上最強2.5億元回饋，除了使用「全聯樂透卡」消費最高可領8％回饋金外，單筆消費滿1000元，連續11週抽百萬現金，單筆消費最多可抽11次，預計送出4000萬獎金，一共25個100萬現金大獎，等你帶回家！實體門市也推出超過300項商品憑卡買1送1，包括指定咖啡、茶包、衛生棉等。

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全聯25週年超級週年慶11/3起至明年1/18前登場，兩大好康包括，會員於門市、小時達、隔日達消費滿1000元，連續11週都能抽頭獎現金100萬元、二獎10萬元，獎項超過3000項。大潤發會員單筆滿2000元也可獲得1筆抽獎機會，同步參與。

▲會員於門市、小時達、隔日達消費滿1000元，連續11週都能抽頭獎現金100萬元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲會員於門市、小時達、隔日達消費滿1000元，連續11週都能抽頭獎現金100萬元。（圖／記者鍾怡婷攝）
第二好康推出全聯限量樂透卡（售價2000元），相當於等值電子禮卡，且買卡先賺2％福利點，用樂透卡消費滿千再賺6%限時福利點，等於最高享8%回饋，還加碼多送一次抽百萬現金獎機會。若首週11月3日至9日購入樂透卡並用卡完成2筆各滿千元的消費舉例，就享有4次抽獎機會，連續11週，週週享有4次抽百萬資格，同樣是消費，樂透卡不只贈點，抽獎次數又加倍。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯25週年相當於走過4分之1個世紀，不僅要打造最精彩週年慶，也要挑戰台灣通路史上最多現金回饋，本次樂透卡是全聯首次推出「電子禮卡」，還加碼百萬抽獎回饋，希望讓消費者感受到全聯誠意。樂透卡首批限量15萬套，預計帶來30億元營收商機。

除了樂透卡抽百萬大獎外，實體門市也推出超過300項商品憑卡買1送1，像是蘇菲Airfit Slim衛生棉（26cm14片／原價129元），生活良好麥茶茶包（8gx56入／原價109元），cama café即溶精品黑咖啡（2gx15入／原價299元），德國dalli全效洗衣精歐室花香（1.1L／原價299元）在11/3至11/23都享有買1送1促銷價。

愛買則是迎雙11檔期，即日起至11/14(二) 精選近百款民生夯品推出雙11驚爆價，最低38折起，包括可麗舒柔韌抽取衛生紙100抽X 24包特價249元；田園全脂保久乳1000ML任選2瓶129元；王牌義多利100%橄欖油1.5L買1送1，平均每瓶僅254.5元；還有日本TOKI蘋果3粒99元、日本麝香綠葡萄369元甜甜價。

▲愛買（圖／記者鍾怡婷攝）
▲愛買迎雙11檔期，即日起至11/14(二) 精選近百款民生夯品推出雙11驚爆價。（圖／記者鍾怡婷攝）

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