立院職員「下跪送陳情書」！控遭長官言語霸凌 林志嘉允親自處理
今（2）日上午，立法院司法及法制委員會開會前，突然有一名身穿黑外套、牛仔褲，自稱為立法院公報處職員的男子走入會議室，看到秘書長林志嘉後，立即下跪用膝蓋走路，雙手高舉過頭遞交陳情書；該名職員表示，自己遭受長官言語霸凌，希望秘書長可以主持公道，林志嘉則允諾他今天一定會處理，該名職員才離開會議室，全程不到2分鐘，沒有干擾議事進行。
記者孫唯容／綜合報導
立法院司法及法制委員會今天審查民國113年度排審「113年度立法院預算」，預計9點開議，豈料議事正式開始前3分鐘，突然走進一名身穿黑外套、白T、牛仔褲配戴黑框眼鏡的男子，他先向會議主席、民進黨立委湯蕙禎報告後，隨即轉身直接走向坐在備詢台的林志嘉，沒走幾步路，該名男子立即雙膝下跪，開始用膝蓋走路，並高舉一份文件，一度踉蹌差點跌倒，現場人員紛紛起身關注。
林志嘉、秘書處長孔秉杰見狀，立刻上前將男子扶起並接過陳情書，不斷關心並詢問怎麼了、先起來；該名陳情男子則表示，自己是公報處的同仁，由於前幾天長官言語霸凌，希望秘書長能夠主持公道，這幾天晚上壓力都睡不著，希望秘書長要求長官，不要一直用言語霸凌下屬，謝謝秘書長。
林志嘉也給予承諾希望男子不要難過，自己會幫幫忙處理，並多次輕拍男子左上臂，以示安慰，隨後該男子鞠躬致意後立即離開會議室，並未干擾會議進行。
會議開始後，國民黨立委謝衣鳯、吳怡玎等人也關注此事，林志嘉則強調，有答應陳情人會處理，會後一定親自處理；立法院也下午發布新聞稿指出，林志嘉在預算審查會結束，立即了解狀況，並要求人事處秉持毋枉毋縱原則，主動調查釐清真相，並裁示依照公務人員安全及衛生防護辦法規定，3日由立法院副秘書長高明秋主持、啟動申訴處理調查小組會議，後續將依調查結果檢討發生原因、相關人員責任後，處置及研提改善作為。