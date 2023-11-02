六龜區高133線邊坡整修 「蜘蛛人」崖上守護市民回家的路
高133線串連六龜區寶來、不老及新開等溫泉風景區，不僅是東高雄溫泉大道，更是在地農產運輸及交通往來的民生要道。今年9月六龜山區連日大雨，導致高133 線9 K處邊坡土石崩坍阻斷交通，為維護用路安全，高市府工務局道路養護工程處現辦理掛網噴漿護坡工程，並派出「邊坡蜘蛛人」在高空雲霧間攀岩走壁施工，預計今年11月底完工。
記者郭凱杰／高雄報導
由於該處地層屬樟山層下段，地質以硬頁岩、板岩為主，邊坡陡峭且植被著生不易，每逢下雨則易有土石滑落情形。為維護通行安全，工務局道工處以掛網噴漿方式進行坡面改善，人員需繫綁安全繩後，垂吊陡峭邊坡上施工。
對此，工務局也特別派出「邊坡蜘蛛人」在高空雲霧間攀岩走壁，以人力攜帶器具吊掛施作移除草石、掛網、固定、噴漿等工項，不時會受到強風吹拂搖晃或被鬆落土石砸中，是一項高危險、高難度的作業，更有賴一群蜘蛛人在崖邊不辭艱難默默守護市民回家的路。
道工處也指出，施工期間同時進行交通管制，週一至週六上午8時至12時及下午1時至5時封閉道路禁止通行，中午及夜間時段不管制，週日則停工開放通行，其餘仍按規定時間施工及管制，道路管制期間，由新發往不老溫泉區之民眾，可改道行駛台20線，由寶來方向進入，相關交通資訊歡迎撥打1999洽詢，或於上班時間撥打道工處服務電話07-6626635，查詢最新施工訊息。