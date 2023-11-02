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迎雙11戰！「Coupang酷澎」啟動在台第二座物流　火箭速配隔天到

▲酷澎雙11強打日本境內版尿布及八大優惠專區，同時啟動台灣第二座物流中心來應戰。（圖／官方提供）
▲酷澎雙11強打日本境內版尿布及八大優惠專區，同時啟動台灣第二座物流中心來應戰。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

雙11大戰，今年除了momo、PChome24h 之外，來自韓國的Coupang 酷澎進攻台灣市場的企圖心相當明顯，在雙11大戰期間，於今（2）日正式宣布啟動在台灣的第二座物流中心，地點同樣在桃園，同時預告2024年上半年還會有第三座的物流中心，而每一座物流中心都能增加1800份就業機會。酷澎表示，台灣是酷澎今年數億美元投資專案中的關鍵優先項目，這也讓 Coupang 酷澎成為在台投資的領銜美商。

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2022年10月進台灣零售市場的Coupang 酷澎，推出火箭速配隔日配送，滿 490 元即享免運，速度完全不輸給台灣網購龍頭momo的快速到貨。同時還有跨境商品優勢，平台的火箭跨境提供來自韓國、美國的數百萬件熱銷選品，訂單滿 690 元即享免運。因價格相當具有競爭力，在母嬰市場獲得不少好評。

今(2)日宣布添新戰力，第二座物流中心正式啟用，預料有更多品項加入火箭速配的選項內。酷澎提到，看好台灣市場，今年在數億美元投資專案中台灣是關鍵優先項目，這也讓酷澎成為在台投資領銜美商，期望把矽谷式創新帶到台灣。

酷澎今年第一次參戰台灣雙11推出哪些好料，即日起到11月11日，母嬰市場相當熱門的尿布持續低價搶攻市場，引進尿布四大品牌 Pampers 幫寶適、Moony、Merries 妙而舒、Mamypoko 滿意寶寶等日本境內版尿布等。

另外，11/2 起有「秋季清潔護理」、11/4 起「吃貨派對」以及 11/7起「母嬰囤貨節」等主題優惠。像是「吃貨派對」專區，有黑松 fin 補給飲料 5 折起、日清咚兵衛油豆腐烏龍麵 6.9折起。「母嬰特區」中最多爸媽推薦的韓國 Naeiae 各種口味米餅低至7.2 折起、韓國純水 BeBeen 濕紙巾最低 3.2 折起。「酷澎雙 11 Big Sale」有義美保久乳原味、金車礦沛氣泡水等台灣民眾熟悉的品牌，價格大約在5~6.6 折。

▲酷澎今宣布啟動台灣第二座物流中心，同時預告明年會有第三座加入，攻台野心相當明顯。（圖／記者周淑萍攝）
▲酷澎今宣布啟動台灣第二座物流中心，同時預告明年會有第三座加入，攻台野心相當明顯。（圖／記者周淑萍攝）
台灣網購龍頭momo，今年主打雙主峰，第一波11/1率先起跑，根據官方表示活動開跑首日在「組隊賺回饋」首戰助攻，以及凌晨限時加碼「夜貓專屬回饋百元mo幣」等多重好康加碼下，開跑第一小時業績成長為去年同期的兩倍。momo也分享，雙11第一時間消費者鎖定搶買3C、家電、美妝三大類夯品高單價、高回購商品。

▲momo雙11將送出百萬汽車。（圖／記者周淑萍攝）
▲momo雙11活動首日開紅盤，首戰「組隊賺回饋」激烈戰況持續延燒。（圖／記者周淑萍攝）

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