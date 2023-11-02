迎雙11戰！「Coupang酷澎」啟動在台第二座物流　火箭速配隔天到

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今(2)日宣布添新戰力，第二座物流中心正式啟用，預料有更多品項加入火箭速配的選項內。酷澎提到，看好台灣市場，今年在數億美元投資專案中台灣是關鍵優先項目，這也讓酷澎成為在台投資領銜美商，期望把矽谷式創新帶到台灣。
酷澎今年第一次參戰台灣雙11推出哪些好料，即日起到11月11日，母嬰市場相當熱門的尿布持續低價搶攻市場，引進尿布四大品牌 Pampers 幫寶適、Moony、Merries 妙而舒、Mamypoko 滿意寶寶等日本境內版尿布等。
另外，11/2 起有「秋季清潔護理」、11/4 起「吃貨派對」以及 11/7起「母嬰囤貨節」等主題優惠。像是「吃貨派對」專區，有黑松 fin 補給飲料 5 折起、日清咚兵衛油豆腐烏龍麵 6.9折起。「母嬰特區」中最多爸媽推薦的韓國 Naeiae 各種口味米餅低至7.2 折起、韓國純水 BeBeen 濕紙巾最低 3.2 折起。「酷澎雙 11 Big Sale」有義美保久乳原味、金車礦沛氣泡水等台灣民眾熟悉的品牌，價格大約在5~6.6 折。
台灣網購龍頭momo，今年主打雙主峰，第一波11/1率先起跑，根據官方表示活動開跑首日在「組隊賺回饋」首戰助攻，以及凌晨限時加碼「夜貓專屬回饋百元mo幣」等多重好康加碼下，開跑第一小時業績成長為去年同期的兩倍。momo也分享，雙11第一時間消費者鎖定搶買3C、家電、美妝三大類夯品高單價、高回購商品。