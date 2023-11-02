雄商「譜青春團隊」學子跨領域學習展成果　全台大獎得透透

中高齡專法 助退休銀髮嬤找到生活重心

▲玉姨（右）和伙伴一同利用在地天然素材，為生態環保盡一份心力。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲玉姨（右）和伙伴一同利用在地天然素材，為生態環保盡一份心力。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者黃敬堯/綜合報導

斗六就業中心服務案例的玉姨親臨詢問，因為離開職場一段時間，就服員莊芳芳建議她先適應職場，再找契合專長興趣的工作，於是運用「多元就業開發方案」，推介她進入雲林縣湖山水庫人文生態保護協會，擔任活動執行人員，也發揮她的廚藝專長，幫助協會推出環保餐盒，成功開啟職涯第2春！

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斗六就業中心主任廖家偉表示，「多元就業開發方案」主要是提供人事薪資等費用，幫助協會將人力導入社區，打造特色產業，不僅幫助地方創生，同時也為中高齡、身心障礙或二度就業婦女創造就業機會，協助順利重返職場。


滿65歲的玉姨曾是公立托兒所廚工，雖然決心回歸職場，卻不知道自己可以做什麼，在就服員專業評估後，發現她曾考取中餐丙級證照，於是協助推介她擔任多元就業活動的執行人員，玉姨說「可以做環保又發揮專長，工作起來很有動力！」以多年的餐飲經驗幫助協會推出環保餐盒，以在地食材為基底，融合蔬食、野菜，創造出美味又環保養生的生態餐食，成為套裝生態旅遊的重要元素。她展現中高齡不屈不撓的職場適應能力，也感謝協會的專案經理與同仁們都非常友善，願意分享，讓她從工作中得到了新的寄託。

▲玉姨以多年餐飲經驗為協會推動在地食材，融合蔬食、野菜、美味又環保的生態餐食。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
▲玉姨以多年餐飲經驗為協會推動在地食材，融合蔬食、野菜、美味又環保的生態餐食。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供）
廖家偉補充，勞動部中高齡專法有三項措施，包括可協助屆退員工的「繼續僱用高齡者補助計畫」、「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」及「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」，如果是待業的中高齡及高齡朋友，則有「促進就業大補帖」可提供協助，包括傳統製造及照服的「就業獎勵津貼」及觀光旅宿業的「疫後改善缺工擴大就業方案」，若有願意結合地方創造價值，則有「多元就業開發方案」可以參與，若想進一步瞭解相關服務內容，歡迎電洽斗六就業中心(05)5325105或就近向各地就服台洽詢。

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