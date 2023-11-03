LOL世界賽／GEN.G高牆難撼動！BLG陣容不符版本　想晉4強要靠Bin

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2023 LPL 夏季賽決賽是由 JDG 對戰 LNG ，本次進入世界賽的 BLG 雖然頂著 LPL 第2種子頭銜，但實際上是依靠春夏賽季的累積積分搶下第2種子，魚丸表示，依照 BLG 夏季賽到世界賽的發揮，確實都不如 LNG，可說是貨真價實的 LPL 第3種子。
接著看到 BLG 的在本次LOL世界賽的選角策略，魚丸分析，下路 Elk 狀態下滑、輔助 On 手感也差，雖然軟輔回歸，讓不玩凱莎的 Elk ，能拿出亞菲利歐、婕莉等英雄，但再考量到 GEN.G 由 Peyz 和 Delight 組成的下路線穩定性極高， BLG 對線頂多打成平局，或是需要打野適時幫忙。
中路部分 GEN.G 的 Chovy 對線上要輸 BLG Yagao 機率偏低，且魚丸強調，Yagao 在這版本有太多英雄不完，BP 上要幫他做很多掩護的 Ban ，包括阿祈爾、球女等很常第一輪就封鎖；此外，世界賽版本需要中路前期著重發育，中後期站出來 Carry ，但 Yagao 的玩法偏向「犧牲自己，成就隊友」，在野核版本可能很管用，但再現階段，可能會成為隊伍一大劣勢。
GEN.G 穩穩打輸不了 BLG 想擊倒高牆要抱 Bin 大腿
魚丸提及，攤開兩隊陣容名單，GEN.G 在各路線的對局上幾乎都沒有明顯劣勢，BLG 中路 Yagao、下路 Elk 都不是以打線著稱的選手，GEN.G 打野 Peanut 無庸置疑是一線選手，本場最關鍵的對位一定是上路 Bin 和 Doran，GEN.G 可能需要再 BP 上特別針對 Bin 的賈克斯，對 Bin 的賈克斯來說，沒有任何一隻英雄能 counte 他，如果有，可能也就 JDG上路 369 能在打線做到壓制，就連 T1 拿出酒桶，Zeus 對線壓力也不小。
魚丸強調「若考量到 Bin 的整體實力，GEN.G 唯一的不穩定因素就是 Doran 的發揮，如果不小心給機會讓 Bin 舒服的玩遊戲，那該場比賽甚至是整個 BO5 都會出現變數」，不過魚丸也表示， Doran 從夏季賽到世界賽，表現其實都相當好，加上現階段版本上路對戰局影響仍小於中下路，預測 GEN.G 以 3:0 或 3:1 過關的機率很高。
MSI 季中邀請賽BLG曾3:0 GEN.G 魚丸：環境變太多了
本屆LOL世界賽，GEN.G 確定與 BLG 碰頭後，各國玩家紛紛想起 MSI 季中邀請賽，BLG 曾爆冷以 3:0 橫掃 GEN.G，不過魚丸強調，MSI 與世界賽時間相隔太久，版本也出現許多變化，過久的資料參考價值真的並不高，不過能討論的是，MSI 版本相當適合 Elk 的婕莉、亞菲利歐發揮，世界賽軟輔回歸，凱莎優先級降低，是否能讓不愛玩凱莎的 Elk 繳出超乎預期的表現，這點值得關注。