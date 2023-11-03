LOL世界賽8強賽程開打！LPL、LCK共7戰隊亂鬥　最新戰況懶人包

LOL世界賽／GEN.G高牆難撼動！BLG陣容不符版本　想晉4強要靠Bin

▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽第2天，將由LCK 第1種子 GEN.G（上）迎戰 LCK 第2種子 BLG（下）。（圖／LOL Esport 社群）
▲S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽第2天，將由LCK 第1種子 GEN.G（上）迎戰 LCK 第2種子 BLG（下）。（圖／LOL Esport 社群）

記者張志浩／綜合報導

S13《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽揭開序幕，LCK 第1種子 GEN.G 將接受 LCK 第2種子 BLG 的挑戰，各國玩家一面倒看好 GEN.G 能順利通關闖進4強，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸也表示，單就兩隊在世界賽狀況， BLG 在中下路的角色池將會讓他們在 BP 上處於極大劣勢，唯一要贏 GEN.G 的可能，只能寄望上路 BIN 打爆對方，但以 Doran 展現出的穩定性，想翻盤可能需要整隊都拿出超常的發揮。

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BLG 實質 LPL 第3種子　陣容相性與世界賽版本水土不服

2023 LPL 夏季賽決賽是由 JDG 對戰 LNG ，本次進入世界賽的 BLG 雖然頂著 LPL 第2種子頭銜，但實際上是依靠春夏賽季的累積積分搶下第2種子，魚丸表示，依照 BLG 夏季賽到世界賽的發揮，確實都不如 LNG，可說是貨真價實的 LPL 第3種子。

接著看到 BLG 的在本次LOL世界賽的選角策略，魚丸分析，下路 Elk 狀態下滑、輔助 On 手感也差，雖然軟輔回歸，讓不玩凱莎的 Elk ，能拿出亞菲利歐、婕莉等英雄，但再考量到 GEN.G 由 Peyz 和 Delight 組成的下路線穩定性極高， BLG 對線頂多打成平局，或是需要打野適時幫忙。

中路部分 GEN.G 的 Chovy 對線上要輸 BLG Yagao 機率偏低，且魚丸強調，Yagao 在這版本有太多英雄不完，BP 上要幫他做很多掩護的 Ban ，包括阿祈爾、球女等很常第一輪就封鎖；此外，世界賽版本需要中路前期著重發育，中後期站出來 Carry ，但 Yagao 的玩法偏向「犧牲自己，成就隊友」，在野核版本可能很管用，但再現階段，可能會成為隊伍一大劣勢。

▲攤開兩隊陣容名單，GEN.G 對決 BLG 在各路線的對局上幾乎都沒有明顯劣勢。（圖／LOL Esports Flickr）
▲攤開兩隊陣容名單，GEN.G 對決 BLG 在各路線的對局上幾乎都沒有明顯劣勢。（圖／LOL Esports Flickr）
GEN.G 穩穩打輸不了　BLG 想擊倒高牆要抱 Bin 大腿

魚丸提及，攤開兩隊陣容名單，GEN.G 在各路線的對局上幾乎都沒有明顯劣勢，BLG 中路 Yagao、下路 Elk 都不是以打線著稱的選手，GEN.G 打野 Peanut 無庸置疑是一線選手，本場最關鍵的對位一定是上路 Bin 和 Doran，GEN.G 可能需要再 BP 上特別針對 Bin 的賈克斯，對 Bin 的賈克斯來說，沒有任何一隻英雄能 counte 他，如果有，可能也就 JDG上路 369 能在打線做到壓制，就連 T1 拿出酒桶，Zeus 對線壓力也不小。

魚丸強調「若考量到 Bin 的整體實力，GEN.G 唯一的不穩定因素就是 Doran 的發揮，如果不小心給機會讓 Bin 舒服的玩遊戲，那該場比賽甚至是整個 BO5 都會出現變數」，不過魚丸也表示， Doran 從夏季賽到世界賽，表現其實都相當好，加上現階段版本上路對戰局影響仍小於中下路，預測 GEN.G 以 3:0 或 3:1 過關的機率很高。

▲《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽，BLG 若想突破 GEN.G 這道高牆，上路 Bin 的發揮將成重點。（圖／BLG微博）
▲《LOL英雄聯盟》世界賽8強淘汰賽，BLG 若想突破 GEN.G 這道高牆，上路 Bin 的發揮將成重點。（圖／BLG微博）
MSI 季中邀請賽BLG曾3:0 GEN.G　魚丸：環境變太多了

本屆LOL世界賽，GEN.G 確定與 BLG 碰頭後，各國玩家紛紛想起 MSI 季中邀請賽，BLG 曾爆冷以 3:0 橫掃 GEN.G，不過魚丸強調，MSI 與世界賽時間相隔太久，版本也出現許多變化，過久的資料參考價值真的並不高，不過能討論的是，MSI 版本相當適合 Elk 的婕莉、亞菲利歐發揮，世界賽軟輔回歸，凱莎優先級降低，是否能讓不愛玩凱莎的 Elk 繳出超乎預期的表現，這點值得關注。

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