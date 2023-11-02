量販迎戰雙11！麝香葡萄369元「通路最低價」　全聯週年慶買1送1

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同時，即日起至11/14（二）為立冬進補做準備，巨廚羊肉爐、薑母鴨、酸菜白肉鍋、佛跳牆任選2盒219元，巨廚人蔘烏骨雞、鹿茸冬蟲烏骨雞2300G大包裝，內含整隻燉雞，特價429元。進補食材大成皇金土雞腿每盒特價168元，鹿野國產烏骨雞每隻特價280元。
全聯則是在雙11歡慶「25週年慶」會員於門市、小時達、隔日達消費滿1000元，連續11週都能抽頭獎現金100萬元；還有限量發售的全聯樂透卡（售價2000元），相當於等值的電子禮卡，且買卡可先賺2％福利點，用樂透卡消費滿千再賺6%限時福利點，等於最高享8%回饋，還多送一次抽百萬現金的機會。
全聯實體門市也推出超過300項商品憑卡買1送1，像是蘇菲Airfit Slim衛生棉（26cm14片／原價129元），生活良好麥茶茶包（8gx56入／原價109元），cama café即溶精品黑咖啡（2gx15入／原價299元），德國dalli全效洗衣精歐室花香（1.1L／原價299元）在11/3至11/23都享有買1送1促銷價。