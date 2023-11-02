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量販迎戰雙11！麝香葡萄369元「通路最低價」　全聯週年慶買1送1

▲雙11購物節量販超市也參戰！愛買即日起至11月14日，還有日本TOKI蘋果3粒99元，還有通路均售399元的「日本麝香綠葡萄特價369元」。（圖／愛買提供）
▲雙11購物節量販超市也參戰！愛買即日起至11月14日，還有日本TOKI蘋果3粒99元，還有通路均售399元的「日本麝香綠葡萄特價369元」。（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

雙11購物節量販超市也參戰！愛買即日起至11月14日，還有日本TOKI蘋果3粒99元，還有通路均售399元的「日本麝香綠葡萄特價369元」，近百款民生用品雙11特價，最低下殺38折，包裝米滿299元送30折價券、清潔保養及欸生棉滿688元送100現金折價券。全聯則是25週年慶在雙11登場，除了有300項商品買1送1外，買「樂透卡」消費再送8％回饋。

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愛買量販即日起~11/14(二)精選近百款民生夯品推出雙11驚爆價，包括可麗舒柔韌抽取衛生紙100抽X 24包特價249元；田園全脂保久乳1000ML任選2瓶129元（原價169元、下殺38折）；王牌義多利100%橄欖油1.5L買1送1，平均每瓶255元。還有日本TOKI蘋果3粒99元、日本麝香綠葡萄特價369元（原價399元），是目前量販超市中同規格最低價。

▲愛買麝香葡萄雙11購物節特價，祭出通路最低價369元。（圖／愛買提供）
▲愛買麝香葡萄雙11購物節特價，祭出通路最低價369元。（圖／愛買提供）
賣場還有眾多品類滿額折扣，包裝米單筆滿299送30元包裝米折價券，個人清潔保養及衛生棉單筆滿688元送100元現金折價券，衣物洗劑單筆滿300元送30元現金折價券，保健/護理指定商品單筆滿888元現折50元，環保杯、保溫瓶單筆滿1000元現折100元。

同時，即日起至11/14（二）為立冬進補做準備，巨廚羊肉爐、薑母鴨、酸菜白肉鍋、佛跳牆任選2盒219元，巨廚人蔘烏骨雞、鹿茸冬蟲烏骨雞2300G大包裝，內含整隻燉雞，特價429元。進補食材大成皇金土雞腿每盒特價168元，鹿野國產烏骨雞每隻特價280元。

全聯則是在雙11歡慶「25週年慶」會員於門市、小時達、隔日達消費滿1000元，連續11週都能抽頭獎現金100萬元；還有限量發售的全聯樂透卡（售價2000元），相當於等值的電子禮卡，且買卡可先賺2％福利點，用樂透卡消費滿千再賺6%限時福利點，等於最高享8%回饋，還多送一次抽百萬現金的機會。

全聯實體門市也推出超過300項商品憑卡買1送1，像是蘇菲Airfit Slim衛生棉（26cm14片／原價129元），生活良好麥茶茶包（8gx56入／原價109元），cama café即溶精品黑咖啡（2gx15入／原價299元），德國dalli全效洗衣精歐室花香（1.1L／原價299元）在11/3至11/23都享有買1送1促銷價。

▲全聯（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯在雙11前夕歡慶「25週年慶」。（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯25週年慶！300項商品「買1送1」　消費抽100萬現金、回饋8％

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