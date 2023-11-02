座頭鯨慘遭「136公斤蟹籠」纏身！痛苦悲鳴3天 救援隊急衝現場
人類所製造的塑膠垃圾以及捕魚用具，已經對海洋生物造成極大的危害！近期美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在阿拉斯加附近海域，又捕捉到令人心碎的一幕！一隻年輕的座頭鯨身上，被纏滿了巨型繩索以及塑膠蟹籠，最終救援人員奔赴現場，才讓這隻海洋珍寶重獲自由。
記者潘毅／綜合報導
據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）官網報導，10月10日時，住在阿拉斯加古斯塔夫沿海德兩位居民，目睹了一隻座頭鯨身上似乎拖著兩個浮標，且不斷發出悲鳴，隨即通報當地冰河灣國家公園（Glacier Bay National Park and Preserve）遊客中心。
NOAA救援專家獲報後，也立刻在隔日抵達現場進行救援，結果發現這隻年約3、4歲的座頭鯨，身上遭重達136公斤的蟹籠以及137公尺長的粗繩纏繞，導致牠無法自由行動，而持有這副漁具的當地民眾也被找到，他表示自己的東西早在3天就消失，代表座頭鯨可能已經被纏繞長達3天無法自由行動，若再這樣下去，必危及牠生命。
救援者之一的夏普（Fred Sharpe）也講述現況「繩索纏繞的很複雜，其中一條線穿過座頭鯨的嘴巴，又纏繞到尾部形成一大團沉重的繩結」，導致該鯨魚每次浮上海面時，身體都會急劇向一側彎，只能順時針繞圈。所幸救援團隊最終耗費數小時，才將所有繩索從座頭鯨身上移除，讓牠恢復自由返回大海。
座頭鯨又名大翅鯨，在全球海洋均有分布，十九世紀中以前，全球座頭鯨數量一度達到15萬條，但進入十九世紀後期，人類大規模進行商業捕鯨活動，過度捕殺座頭鯨導致牠們數量銳減，在1966年只剩下僅剩2萬條，到了1986年國際捕鯨委員會通過了《全球禁止捕鯨公約》，嚴格禁止所有商業捕鯨活動，目前種群數量正在持續增長，截至今日約有3萬5千條在全球海域中。