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藍白合沒進展！傳侯友宜最後通牒　柯文哲鬆口：沒說一定要全民調

▲民眾黨總統參選人柯文哲表示，他沒有一開始說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.02）
▲民眾黨總統參選人柯文哲表示，他沒有一開始說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.02）

記者呂炯昌／新北報導

藍白合瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜撂話，周五就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談、火車過站不等人。對此，民眾黨總統參選人柯文哲今（2）日表示，他並沒有一開始說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則，並形容藍白的「政治DNA不合」，他不太贊成在那裡喬，因為「喬到最後就密室政治，後來就變分贓政治」。

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柯文哲今日下午舉行競總開箱記者會，會後媒體聯訪時有媒體詢問，對於是否有跟侯友宜說過，前高雄市長韓國瑜和智庫執行柯志恩出來選都比侯友宜好？柯文哲回稱，「如果只有兩個人在，請問這個消息怎麼傳出來的？還有一點，講的到底有沒有失真？」如果是兩個人的談話，現在會流出去，到底是怎麼一回事？還有，如果是有誰流出去，要去還原當天是怎麼講的。

對於是否可以接受當副手，只是要用全民調的方式？柯文哲回應，他並沒有說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則，也不要說比賽規則，就是公開、公平的規則。

柯文哲說，因為後來他發現，這叫理念上的不同，對民眾黨來講，真的就是很強調SOP、程序正義、按表操課，可是有時候在台灣傳統政治上都是要用「喬」的，他覺得很奇怪，應該叫政治DNA的不合。

柯文哲重申，他沒有說一定要全民調或幹什麼，但總要有一套公開、公平的規則，因為雙方都有支持者，總要讓雙方支持者都可接受的一個解決方案，他是不太贊成在那裡喬，後來他懂了，「喬到最後就密室政治，後來就變分贓政治」。

他表示，自己當時也講，如果真的要再見面，下次一定要公開，因為民眾黨是強調公開，結果一去那裡，奇怪，怎麼外面都是記者埋伏在那裡？奇怪，「下次我一定不要再什麼密室政治，我就是公開透明」。

媒體追問明天是最後期限嗎？若總統沒合的話，是否就連立委合作都不用談了？柯文哲強調，從一開始他就講，政黨與政黨合作，從政策綱領到總統選舉、立委選舉，還有選舉結束後，聯合政府怎麼組閣，或是在立院院長、副院長、各委員會召集人怎麼選舉、怎麼合作，甚至再往下，日後議案上怎麼合作或是有爭議時怎麼處理，對他來講，當然也不可能100％完全合作，若完全一樣，乾脆就變同一個黨就好了，「但是也不應該用某一個去綁架所有其他人，這是我的態度，我相信朱主席應該也會認同這個理念」。

柯文哲認為，在台灣歷史上從沒聯合政府前例，所以有時在過程中一定會有磨合，他倒覺得大家也不用太緊張，就當作是個台灣民主政治往前走的時候，會遇到一些小挫折、小波瀾，他還是相信台灣民主會往前進， 但過程中一定會遇到一些問題，一個一個去把它克服掉。

柯文哲認為，在這場選舉中，也因為因應三黨不過半的概念，才第一次有機會去思考聯合政府，不然以前兩極對抗，哪有聯合政府問題？也因為有此概念，他才想說，若為了台灣長治久安，是不是最後目標是走向內閣制，他倒覺得在這場選舉中，要開始打破民選皇帝制。

柯文哲指出，現在國民黨、民眾黨都同意總統到立法院去做國情報告，也接受立院黨團質詢，不要說質詢，「一開始我直接寫說質詢，他說不要、不要，先寫聽取建言，再做綜合答覆，其實這就是質詢，你講了、我再回答，這不是質詢是什麼？」自從2000年以後，總統根本沒機會到立院答詢，有些事情大家用比較正面態度來看待這些問題，台灣的民主政治還是會往前進，但就是每個動作都讓台灣可以往前進步，這樣就好了。

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